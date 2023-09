W zakres działania brytyjskiej rodziny królewskiej wchodzą również obowiązki i przywileje natury sportowej. Księżna Kate , jako honorowa patronka The All England Lawn Tennis & Croquet Club Limited, rok rocznie czyni honory podczas Wimbledonu i wręcza nagrodę zwyciężczyni i zwycięzcy zawodów. Poza tym jest też patronką Angielskiego Związku Rugby (RFL).

Ciekawostką jest, że drugą z ról żona księcia Williama przejęła po jego bracie, Harrym. To on wcześniej zaangażowany był w środowisko rugby, lecz tytuł został mu odebrany po "wypisaniu" się z królewskiego dworu i wyjeździe z Meghan Markle do Stanów Zjednoczonych.