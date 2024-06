We wrześniu 2020 roku życie Macieja Kurzajewskiego zmieniło się o 360 stopni. Doświadczony dziennikarz dołączył bowiem wówczas do redakcji programu Telewizji Polskiej "Pytanie na Śniadanie" , gdzie przez kolejne miesiące umilał poranki milionów Polaków u boku Katarzyny Cichopek . Wkrótce potem ich relacje zaczęły stawać się coraz bliższe, aż w końcu po dwóch latach wspólnej pracy w telewizji śniadaniowej TVP Katarzyna Cichopek rozwiodła się ze swoim mężem Marcinem Hakielem i ułożyła sobie życie u boku kolegi w redakcji.

Katarzyna Cichopek coraz bliżej debiutu w Polsacie. I to bez Macieja Kurzajewskiego u swego boku

Nie tak dawno w mediach pojawiły się pogłoski mówiące o tym, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już wkrótce powrócą do telewizji śniadaniowej. Portal “JastrząbPost" przekazał, że współpracą z dziennikarską parą miałby być zainteresowany... Polsat. Wiele wskazuje na to, że do debiutu Katarzyny Cichopek w programie śniadaniowym Polsatu rzeczywiście dojdzie. Portal "ShowNews" dotarł do osoby związanej ze stacją telewizyjną, która przekazała, że gwiazda serialu "M jak Miłość" już wkrótce pojawi się na antenie. W śniadaniowym show prawdopodobnie nie wystąpi jednak u boku swojego ukochanego.