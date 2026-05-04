Rafał Brzoska już lata temu wkroczył w świat sportu, decydując, że założona przez niego firma InPost zostanie sponsorem strategicznym piłkarskiej reprezentacji Polski. Od tamtej pory inwestycję rozszerza, wspierając sportowców. Do jego drużyny dołączyła m.in. multimedalistka olimpijska w biegu na 400 m, Natalia Bukowiecka.

Sam biznesmen także prywatne zajmuje się aktywnością fizyczną. Od dłuższego czasu nie tylko trenuje na polu golfowym, ale też bierze udział w turniejach. I to, jak się właśnie potwierdza, z wymiernym efektem. I on i jego żona Omenaa Mensah pochwalili się właśnie majówkowym sukcesem.

Sukces Rafała Brzoski. Ogłosił to publicznie, Omenaa Mensah potwierdza

W ostatni dzień majówki Rafał Brzoska z radością odtrąbił sukces. Okazuje się, że wygrał w cyklicznie organizowanym turnieju. "Wyjątkowy turniej. 3 Maja to nie tylko Dzień Konstytucji, ale też tradycyjny Biało-Czerwony Turniej Golfowy gdzie każdy uczestnik obowiązkowo ubiera się na biało czerwono. Dobry dzień - I miejsce i hcp pójdzie mocno w dół" - przekazał w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych.

HCP, o którym wspomniał biznesmen, to tzw. handicap, czyli obowiązujący w golfie amatorskim system wyrównywania szans pozwalający graczom o różnym poziomie umiejętności na rywalizowanie ze sobą na sprawiedliwych zasadach. Im niższy handicap, tym lepszy zawodnik. Ci najlepsi mają wartości bliskie zeru lub nawet ujemne.

Tymczasem sportowe osiągnięcie męża publicznie z dumą odnotowuje Omenaa Mensah. Na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie zawodników, którzy znaleźli się na podium. Centralne miejsce zajmuje, rzecz jasna, Rafał Brzoska.

Sama Mensah również jest entuzjastką sportu, trenuje tenis ziemny. W majowy weekend opublikowała nagranie z trenerem i zasygnalizowała, że do sprawy podchodzi poważnie. Aktywność fizyczną stawia nad towarzyskimi imprezami. "Wieczór był owocny. Były tańce. Ale bezalkoholowo, jak to sportowcy. Dziś z moim trenerem będziemy przechodzić z crossa na linie" - zapowiedziała.

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska są parą od wielu lat. Wspólnie udzielają się charytatywnie. Pieniędzy im nie brakuje, choć nie zawsze tak było. "Poznaliśmy się w momencie, kiedy nie mieliśmy nic, starając się o kredyt musiałam wziąć trzeci na siebie. (...) Było nam trudno, ale byliśmy tak zakochani, że trochę cieszyłam się, że będziemy się razem dorabiać" - opowiadała swego czasu prezenterka w "Dzień dobry TVN".

W marcu 2019 roku pobrali się, a uroczystość zorganizowali na Przylądku Dobrej Nadziei. "To było spełnienie naszych marzeń" - wspominała później Omenaa dla magazynu "Viva!". "Zabraliśmy naszych przyjaciół, każdy napisał z nas przysięgę i została ona wygłoszona przed pastorem i całym zgromadzeniem. Potem rzuciliśmy przysięgi do oceanu, może ktoś je kiedyś znajdzie. Moi rodzice byli bardzo wzruszeni. Ja nie uroniłam łzy, ale byłam szczęśliwa" - podsumowywała.

