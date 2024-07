W konkursach piękności nie ma sobie równych. Teraz powalczy o złoto w Paryżu

Fakt, że zajmowałam się modelingiem, a potem taekwondo, był dla wielu osób dezorientujący. Nadal tak jest. Gdy dziewczyna trenuje taekwondo, wiele osób po prostu myśli: "to nie jest sport dla dziewcząt. Tylko dla chłopców. Czy chcesz być chłopcem? Co próbujesz zrobić?". Mówią mi też: "kiedy jesteś modelką, masz makijaż, masz ułożone włosy, nosisz szpilki, chodzisz, wyglądasz bardzo opanowanie". I oto widzą mnie także walczącą w taekwondo i mówią: "walczysz, jesteś silna, jak to pogodzić?"

~ zdradziła 27-latka w rozmowie z Olympics.com.