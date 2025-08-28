Marcin Gortat już od lat nie występuje na parkietach NBA, ale koszykówka wciąż jest mu bliska. Wraz ze swoją fundacją wspiera młodych sportowców w drodze na szczyt, rokrocznie organizuje też charytatywne koszykarskie mecze, w które angażują się osoby publicznie znane oraz żołnierze.

W tych działaniach mocno wspiera go żona, która - jak wspominał sam emerytowany koszykarz - zmieniła jego życie na lepsze. "Jak grasz w koszykówkę przez 12 lat i nie masz przy sobie rodziny, żony, partnerki, to każdy dzień jest taki sam. Nieważne, czy to jest dzisiaj Wigilia, czy nie. W Wigilię także grałem mecze. Potem jechałem do domu i kiedy wszyscy siadali przy stole wigilijnym, ja grałem w PlayStation, bo byłem sam. Żona uczy mnie wszystkiego na nowo" - opowiadał dla Gentlemana. Wyliczał, czego nauczyła go Żaneta Stanisławska.

Żebym zmienił wszystkie koszule i wyrzucił część garniturów. Nauczyła mnie przede wszystkim pracowitości, organizacji, uspokoiła mnie. Nie nazwałbym tego, że mnie okiełznała, ale sprawiła, że stałem się spokojny. Myślę, że w pewien sposób zmieniła mnie jako mężczyznę

Teraz, w czwartkowy wieczór, małżeństwo dzieli się ze światem wspaniałą nowiną. Niebawem zostaną rodzicami.

Marcin Gortat zostanie ojcem. Żaneta Stanisławska jest w ciąży

"[Żona] uczyniła mnie najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. Jestem szczęśliwy mogąc ogłosić, że wkrótce zostaniemy rodzicami" - napisał Marcin Gortat we wpisie w mediach społecznościowych, ogłaszając ciążę Żanety Gortat-Stanisławskiej.

Do radosnego komunikatu dołączył zdjęcia z żoną. Pozują razem na plaży, przytuleni, z szerokimi uśmiechami na ustach. Mają ze sobą wymowny rekwizyt - małe dziecięce buciki.

Marcin Gortat i Żaneta Stanisławska są parą od kilku lat. Poznali się na spotkaniu biznesowym. Łączy ich nie tylko uczucie, lecz także podejście do interesów. Żona byłego sportowca to przedsiębiorczyni z branży beauty. "Mam to szczęście, że mój partner też jest pracoholikiem. Napędzamy się wzajemnie, realizujemy się również zawodowo" - wyznawała w "Dzień dobry TVN" w 2020 roku.

Pobrali się przed czterema laty, lecz początkowo fakt ten utrzymywali w tajemnicy. Gdy w przestrzeni medialnej zaczęły pojawiać się plotki, Gortat postanowił potwierdzić, że istotnie zmienił stan cywilny.

"No, już chyba nie mam teraz wyjścia. Sprawa trafiła do mediów. Wyszło na jaw, że już jestem nie do wzięcia, dlatego można już składać oficjalnie gratulacje" - uciął temat na kanapie "DD TVN".

