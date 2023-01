W angielskiej prasie jednym z głośniejszych tematów jest ostatnie wyznanie księżnej Kate , które mocno zahacza o sport. "The Sun", "The Mirror", "Sky News", "Metro", "Express" i cała masa innych tytułów rozpisują się o spotkaniu żony następcy brytyjskiego tronu z drużyną England Wheelchair Rugby League w Hampton Court Palace. Kobieta opowiedziała na nim o swoim najmłodszym synu i jego pasji. " Louis ma bzika na punkcie rugby " - uchyliła rąbka tajemnicy. Okazuje się, że na ten moment chłopiec uprawia w szkole rugby tag, czyli bezkontaktową odmianę rugby, w której m.in. nie obala się przeciwnika. Być może pójdzie w ślady wujka, Mike'a Tindalla , który był zawodowym graczem rugby.

Księżna nie zamierza kryć tego, że jej dzieci dość ostro ze sobą rywalizują . Ale zazwyczaj udaje się to włożyć w ramy sportowego współzawodnictwa i zaangażować w nie całą rodzinę. "Zawsze ze sobą trochę konkurujemy. Moje dzieci są w wieku, w którym uwielbiają szaleć i biegać. Kochają sport" - stwierdziła.

Księżna Kate szczerze o George'u, Charlotte, Louisie i... swojej szczupłej sylwetce. "Skaczę z dziećmi na trampolinie"

"Kiedy tylko mogę, ćwiczę, nawet skaczę z dziećmi na trampolinie przed ich pójściem do szkoły" - wyjaśniła Kate. Dodała, że stara się śledzić Rugby Football League. Zresztą w pewnym stopniu należy to do jej obowiązków. Jakiś czas temu przejęła schedę po księciu Harrym, który zrezygnował z obowiązków królewskich, i na prośbę królowej Elżbiety pełni teraz funkcję patronki Angielskiego Związku Rugby (RFL).