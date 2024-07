Vital Heynen związał się z 27-letnią Polką. Nie kryją się ze swoim uczuciem

Nazwisko Vitala Heynena zna chyba każdy fan reprezentacji Polski mężczyzn w siatkówce. To właśnie on przez trzy lata prowadził naszą drużynę do zwycięstw. Polska jednak już zawsze będzie mu się kojarzyć nie tylko z pracą. To właśnie tutaj poznał swoją obecną partnerkę, Aleksandrę Grochal, która wprost zawładnęła jego sercem.