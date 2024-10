Vinicius Junior jeszcze do niedawna wymieniany był jako jeden z głównych kandydatów na zdobywcę Złotej Piłki. W ostatnich miesiącach młody Brazylijczyk dopisał bowiem do swojego CV kolejne wybitne osiągnięcia, w tym m.in. triumf w Lidze Mistrzów i wywalczenie tytułu mistrza Hiszpanii. Ponadto znakomicie spisywał się również w barwach narodowych.

Vinicius Junior i inne gwiazdy futbolu staną przed sądem. Ofiary piramidy finansowej szykują pozew

Jak donosi portal "El Diario", setki ofiar piramidy finansowej pracują nad pozwem dla około 20 byłych i wciąż aktywnych piłkarzy, którzy w ostatnich latach swoim nazwiskiem promowali firmę "Omegapro". W 2020 roku firma ta została umieszczona na liście “podejrzanych przedsiębiorstw", a już dwa lata później doszło do udowodnienia jej nieuczciwości. Niestety, w tym czasie legendarni piłkarze mieli swoimi nazwiskami reklamować firmę, co zachęciła setki ofiar do inwestycji swoich pieniędzy w tej podejrzany biznes.