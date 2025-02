Venus Williams zaręczona? Jej ukochany grał w polskich filmach

Venus Williams to absolutna legenda kobiecego tenisa. Wraz z siostrą Sereną przez wiele lat osiągały imponujące sukcesy na arenie międzynarodowej. Serena jakiś czas zdecydowała się na przejście na sportową emeryturę, Venus natomiast kontynuuje karierę.

Venus Williams przyłapana z Andreą Pretim. Poruszenie w mediach, mówią o zaręczynach

Teraz aktor i tenisistka zostali przyłapani przez fotoreporterów podczas wizyty we Włoszech. Preti miał towarzyszyć Williams podczas treningu na korcie, w którego trakcie zakochani nie szczędzili sobie czułości. W sieci pojawiły się zdjęcia pary, które wywołały ogromne poruszenie. Wszystko przez sporych rozmiarów pierścionek na palcu gwiazdy tenisa . Spowodowało to, że w mediach na całym świecie pojawiły się spekulacje na temat zaręczyn.

Dziennikarze New York Post zwrócili się do samych zainteresowanych z prośbą o komentarz, jednak do tej pory nie doczekali się jakiejkolwiek odpowiedzi. Po jeszcze bardziej podsyciło plotki - internauci uważają bowiem, że para chce zachować prywatność i dlatego nie zabrała jeszcze głosu.