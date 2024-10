Usłyszał werdykt i już się pakował. Michał Piróg się nie zastanawiał

Naga sesja to zawsze duże wyzwanie dla uczestników programu. Tym razem pozwolono uczestnikom zdecydować, czy chcą oni wystąpić przed obiektywem nago, czy też w bieliźnie. Maja Słodzińska nie miała wyboru - jako jedyna niepełnoletnia uczestniczka musiała zasłonić części intymne.

Filip Blecharczyk odpadł z programu

Według jurorów najgorzej w sesji zdjęciowej nago poradził sobie Filip Blecharczyk. Według Joanny Krupy był nieobecny myślami podczas sesji i trudno było do niego dotrzeć. Ostatecznie jurorzy zdecydowali, że to on w tym tygodniu powinien odejść z domu modeli i modelek.