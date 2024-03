Usain Bolt nie wytrzymał. Kąśliwy komentarz pod adresem Mbappe

Kylian Mbappe już od kilku lat dokonuje rzeczy niemożliwych. Francuski napastnik zachwyca w barwach zespołu Paris Saint-Germain, a w tym sezonie zdążył już zdobyć 34 bramki i siedem asyst. O tym, jak ważną rolę odgrywa 25-latek w szeregach "Les Rouge-et-Bleu" przekonać mogliśmy się podczas ostatniego meczu PSG z Realem Sociedad. Podczas drugiego spotkania tych klubów w ramach ⅛ finału Ligi Mistrzów Mbappe dwukrotnie wpisał się bowiem na listę strzelców. Najpierw w 15. minucie otworzył wynik spotkania, a następnie w 56. minucie zapewnił swojej drużynie dwubramkową przewagę nad hiszpańskim zespołem. W końcowych minutach spotkania gospodarze zdołali jednak zdobyć bramkę kontaktową. W 89. minucie spotkania gola dla gospodarzy strzelił Mikel Merino. Reklama

Prześmiewczy komentarz Usaina Bolta o Kylianie Mbappe

Po zakończeniu meczu dziennikarze rozpisywali się mocno nie tyle na temat końcowego wyniku tego spotkania, co na wydarzeniach, które miały miejsce na boisku. Kylian Mbappe popisał się bowiem niesamowitą szybkością. Według użytkownika CentreGoals na platformie X francuski gwiazdor miał osiągnąć prędkość na 100 metrów wynoszącą zaledwie.... 10,9 sekundy. Swoim wynikiem zbliżył się do rekordzisty świata na tym dystansie, Usaina Bolta. Jamajczyk bowiem dystans 100 metrów pokonał w 9,58 s.

Wiele portali sportowych zaczęło porównywać francuskiego piłkarza po jamajskiego sprintera, co nie spodobało się lekkoatlecie. W dość wymownych słowach przyznał on, co o tym wszystkim sądzi. Przy okazji wbił szpileczkę Kylianowi Mbappe.

"Nie mogłem powstrzymać się od śmiechu, kiedy to zobaczyłem. Nawet dziewczyny są szybsze" - na taki komentarz zdecydował się Bolt, wysyłając prywatną wiadomość do Andreasa Trajkovskiego, utytułowanego skoczka w dal. Jamajczyk reagował tak na wiadomość, którą otrzymał wcześniej od Duńczyka o treści: "Bracie, oni muszą być głupi, że publikują takie coś", odnosząc się do artykułu, w którym napisano, że Kylian Mbappe prawie pobił rekord Usaina Bolta. Sprinter nie mógł się jednak spodziewać, że skoczek w dal opublikuje treść ich rozmowy na Insta Stories. Reklama

Usain Bolt decydując się na uszczypliwy komentarz pod adresem Kyliana Mbappe miał jednak sporo racji. Jeśli chodzi o rekord świata kobiet na dystansie 100 metrów, od ponad ćwierć wieku należy on do Florence Griffith-Joyner i wynosi on równo 10,49 s. Amerykanka była więc szybsza od francuskiego piłkarza o prawie 0,5 sekundy. Warto jednak podkreślić, że wynik 25-latka jest imponujący jak na osobę, która z lekkoatletyką nie ma nic wspólnego.

