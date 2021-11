Urszula Radwańska na wakacjach z partnerem. Opublikowała zdjęcia w bikini

Na początku listopada Urszula Radwańska poinformowała swoich fanów, że po zawodach w Nantes i zakończonym sezonie 2021 wyjeżdża na zasłużony urlop . I to nie byle gdzie, bo na Arubę, wyspę położoną na Morzu Karaibskim.

Od tamtej pory regularnie publikuje zdjęcia z wczasów. Nie brakuje fotografii z plaży, w bikini.



Dzień dobry z Aruby! Na wakacje wybieram miejsca, w których jeszcze nie byłam i oczywiście najważniejszym wyznacznikiem jest pogoda, aby wyrównać moją opaleniznę z kortu tenisowego. Fotka z Eagle Beach, która została okrzyknięta trzecią najpiękniejszą plażą na świecie w 2019 roku - napisała.

Instagram Post

Z fotki opublikowanej właśnie na InstaStories wynika, że Urszula wypoczywa w towarzystwie swojego partnera, tenisisty Piotra Gadomskiego. Są parą od 2015 roku. Mniej więcej wtedy sportowiec został bohaterem skandalu. Został zdyskwalifikowany na siedem lat przez Tennis Integrinity Unit za ustawianie meczów w latach 2013-2014. Ukarano go grzywną w wysokości 15 tysięcy dolarów.

Gadomski nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Co więcej, w 2016 roku dostał kolejną karę, tym razem za próbę występu w kwalifikacjach Wimbledonu. Wówczas zdyskwalifikowano go na kolejne 1,5 roku.



Teraz para spędza razem miło czas, choć - jak poinformowała Radwańska - niebawem czeka ją powrót do treningów.

Zdjęcie Urszula Radwańska z ukochanym /https://www.instagram.com/ularadwanska_official/ / Instagram

Zdjęcie Urszula Radwańska na wakacjach /https://www.instagram.com/ularadwanska_official/ / Instagram

Instagram Post

