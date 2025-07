Urodziła dziecko, wróciła do czołówki. Teraz może zagrać z Igą Świątek o finał

W listopadzie 2023 roku Belinda Bencic ogłasza, że spodziewa się dziecka. Urodziła w kwietniu 2024 r. Jej kariera sportowa zatrzymała się na 14 miesięcy, ale ponownie nabiera tempa. Szwajcarka wróciła na korty w październiku, jej wyniki są coraz lepsze, choć to mało powiedziane - na trwającym Wimbledonie dopiero po raz czwarty w życiu osiągnęła poziom ćwierćfinału Wielkiego Szlema. Wcześniej miało to miejsce tylko na US Open, dokładnie w 2014, 2019 i 2021 roku.