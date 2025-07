Urbański chciał wtedy wesprzeć uczestnika "Milionerów". W sieci wybuchła burza

Urbański zawsze starał się bardzo łagodnie podchodzić do uczestników show. Wielokrotnie starał się ich wspierać w trudnych chwilach, czasem dobrym słowem, a czasem po prostu przytakując. Czasem doprowadzało to do kłopotliwych sytuacji, które miały swoje odbicie w fali niezadowolenia w sieci.