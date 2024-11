Uradowani Majdanowie na polu golfowym. Rozenek niechcący pokazała za dużo

Majdanowie bawią się w Hiszpanii. Poszli pograć w golfa

Majdanowie sporo czasu w ciągu roku spędzają za granicą. Para najczęściej podróżuje razem, choć ostatnio sporo czasu spędzili osobno. Najpierw Radosław na kilkanaście dni wyleciał do Grecji , gdzie wraz z innymi sportowcami kręcił program "Eternal Glory", a kiedy wrócił, miał zaledwie kilka dni, by pobyć z żoną, gdyż niedługo później Małgorzata wyleciała do Afryki .