Zagitowa powinna dowiedzieć się więcej, zanim zabierze się do działania. Nie uczy się wystarczająco, ale jest oczywiście pewien postęp… Nawet czytanie wiadomości to praca, którą trzeba opanować. Naszego rzemiosła trzeba się nauczyć, nie wystarczy wejść, usiąść i przeczytać to, co napisali redaktorzy

- mówił komentator Dmitrij Guberniew.