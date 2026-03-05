Uległość wobec bandytów. Tusk wywołany do tablicy. "To ośmiesza państwo"

Wielka afera związana z decyzją Śląska Wrocław o niewpuszczeniu kibiców Wisły Kraków na mecz ligowy osiągnęła punkt kulminacyjny.

Śląsk Wrocław od początku informował, że została ona podjęta w porozumieniu z policją, która ostatecznie zdementowała te doniesienia. Ujawniono prawdę, że klub ze stolicy Dolnego Śląska zdecydował o tym samodzielnie. Przedstawicielka Komendy Głównej ujawniła to w rozmowie z "Wirtualną Polską".

W obliczu tych faktów Jarosław Królewski postanowił, że Wisła Kraków definitywnie nie weźmie udziału w meczu ze Śląskiem Wrocław. Szef "Białej Gwiazdy" wolał oddać mecz walkowerem w imię zasad niż poddać się bezprawnemu, jego zdaniem, traktowaniu klubu z Krakowa.

"To chyba czas żeby tej sprawie przyjrzał się Donald Tusk". Premier wywołany do tablicy ws. afery wokół meczu Śląsk - Wisła

Dziennikarz "Wirtualnej Polski" Szymon Jadczak się nie hamował. Po ogłoszeniu decyzji przez Królewskiego wprost zasugerował, że decyzję o niewpuszczeniu kibiców Wisły Kraków na władzach Śląska Wrocław wymusili kibice - tych Jadczak wprost nazywa bandytami.

W swoim wpisie na platformie "X" Szymon Jadczak wywołuje do tablicy Donalda Tuska. Zdaniem znanego dziennikarza sprawą powinien zająć się premier RP, ponieważ "ośmiesza ona państwo".

- Bandyci wpłynęli na klub, który zakazał wstępu kibicom Wisły Kraków. To chyba czas żeby tej sprawie przyjrzał się Donald Tusk, bo to ośmiesza państwo - komentuje Szymon Jadczak.

Bardzo możliwe, że radykalny krok Jarosława Królewskiego będzie miał wpływ na zmianę podejścia do tego problemu w polskiej piłce. Sternik Wisły Kraków wprost napisał, że oczekuje zrozumienia od wszystkich osób, którym zależy na tym, aby w polskim futbolu zaszły zmiany.

Prezes Śląska Wrocław w rozmowie z Interią Sport odpowiedział już na zarzuty dotyczące poddania się naciskom płynącym ze strony kibiców.

- Widzi pan - mówi się, że to ja jestem pod naciskiem kibiców, a te naciski na mnie płyną z zupełnie innych stron. Ja jestem straszony ujemnymi punktami i innymi konsekwencjami - mówił Remigiusz Jezierski.

Premier Polski Donald Tusk JAKUB PORZYCKI / ANADOLU AFP

Jarosław Królewski, 18.10.2024 r. Michal Klag East News

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

