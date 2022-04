Ukraiński związek nie chce pieniędzy od rosyjskiego szefa federacji

Lisin jest najbogatszym człowiekiem Rosji, z majątkiem wycenianym na 18 miliardów dolarów. Jednocześnie, od listopada 2018 roku, jest także prezydentem Międzynarodowej Federacji Strzelectwa Sportowego(ISSF). Portal insidethegames dotarł do listu wysłanego do ISSF przez prezesa ukraińskiego związku(USF), Olega Wołkowa.



Stanowisko związku jest jednoznaczne. USF zapowiada w nim odrzucenie finansowej pomocy proponowanej przez ISSF, jeśli pieniądze będą pochodzić z majątku Lisina. Oligarcha jest tam posądzany o udział w rosyjskich działaniach w Ukrainie, Wołkow nazywa go nawet "bliskim przyjacielem Putina". USF wystosowało też postulat o zorganizowaniu walnego zgromadzenia światowej federacji, właśnie w celu przedyskutowania pozycji Lisina i jego sekretarza generalnego, Alexandra Ratner. Zdaniem Wołkowa ich list "został zignorowany".

Stalowy oligarcha jak na razie bez sankcji

Lisin jest szefem firmy Novolipetsk, jednej z największych rosyjskich firm zajmujących się stalą. Rosjanin, w przeciwieństwie do innych oligarchów, na ten moment uniknął sankcji. Jego majątek spadł jednak o 30%(z 26 do 18 miliardów) od początku rosyjskiej agresji. Lisin nawet otwarcie krytykował działania militarne kraju, nazywając je "niemożliwymi do usprawiedliwienia" i podkreślając, jak wielkie negatywne skutki będą one miały dla Rosji jako kraju.

Wciąż jednak wielu członków ISSF chce dymisji Lisina. - Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że chociaż nie mamy żadnych osobistych roszczeń do pana Lisina, uważamy za niemożliwe, aby on, osobisty przyjaciel prezydenta Rosji Putina, dyrektor dużej huty żelaza i stali, która produkuje stal na czołgi i armaty szefował ISSF w tak kluczowym dla świata momencie, kiedy Rosja szantażuje świat bronią nuklearną i prowadzi go na skraj trzeciej wojny światowej - napisał w swoim liście Wołkow.

Kanada, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia, Słowenia, Szwecja i Stany Zjednoczone są wśród krajów, które wysłały listy do ISSF wzywające Lisina i jego sekretarza Ratnera do zwolnienia stanowisk.