Podczas gdy po zakończeniu Wimbledonu wielu tenisistów udało się na zasłużony urlop, niektórzy zawodnicy krótką przerwę postanowili wykorzystać w nieco inny sposób. W niedzielę na ślubnym kobiercu stanęli Katie Boulter i Alex de Minaur, a wkrótce potem stało się jasne, że swój związek postanowiły sformalizować także Daria Kasatkina i Natalja Zabijako.

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Na przyjęciu weselnym dwóch rosyjskich sportsmenek bawiło się około 40 gości, w tym między innymi zawodniczki z Ukrainy - Julia Starodubcewa i Nadia Kiczenok. Nie spodobało się to Ołeksandrze Olijnykowej, która ostro skrytykowała swoje rodaczki, przypominając jej o trwającej od lutego 2022 roku wojnie w ich ojczyźnie.

"Dziewczyny, sądząc po waszym radosnym tańcu, widzę, że macie mnóstwo energii. Czemu nie wykorzystać jej, żeby pomóc w zamknięciu zbiórki na pojazd dla ukraińskiej piechoty morskiej? Z waszą publicznością i zasobami, można by to zrobić bardzo szybko. Zostało tylko 5 tys. do zebrania. A może dlatego, że wasi rosyjscy znajomi by tego nie zrozumieli?" - napisała kąśliwie 25-latka.

Ołeksandra Olijnykowa uderza w ukraińskie tenisistki, które bawiły się na weselu Darii Kasatkiny Instagram/_drones4ua.org_ materiał zewnętrzny

W ostatnich latach sporo działo się w życiu Darii Kasatkiny. Rosyjska tenisistka dokonała coming outu, a potem podpadła swoim rodakom, jasno sprzeciwiając się działaniom wojsk Władimira Putina na terenie Ukrainy. Prawdziwą "zdrajczynią" rosyjskiego narodu sportsmenkę ogłoszono w 2025 roku, kiedy ta zmieniła barwy i ogłosiła, że od tej pory na arenie międzynarodowej będzie reprezentować Australię.

"Prawdę mówiąc, kiedy spojrzymy na to wszystko, co dzieje się w moim poprzednim kraju, to nie miałam wielkiego wyboru. Jeśli chcę być sobą, jako lesbijka, musiałam zdecydować się na taki krok. Australia to miejsce, w którym mam poczucie, że mogę być sobą" - tak tłumaczyła swoją decyzję 29-latka (cytat za portalem benrothenberg.com).

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Daria Kasatkina i Natalja Zabijako Tim Clayton Getty Images

Ołeksandra Olijnykowa Marcin Golba AFP

Ołeksandra Olijnykowa FLAVIU BUBOI AFP





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