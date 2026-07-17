Ukrainka wytoczyła ciężkie działa, uderza w rodaczki. Wszystko przez ślub rywalki

Amanda Gawron

Amanda Gawron

Kilka dni temu Daria Kasatkina i Natalja Zabijako sformalizowały swój związek, a zdjęcia z ceremonii błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Internauci pospieszyli z gratulacjami dla obu sportsmenek, jednak nie zabrakło także słów krytyki. Do akcji niespodziewanie wkroczyła Ołeksandra Olijnykowa, która uderza w swoje rodaczki bawiące się na weselu rywalizującej w tourze w barwach Australii Rosjanki.

Oleksandra Olijnykowa
Oleksandra OlijnykowaMartin KeepAFP

Podczas gdy po zakończeniu Wimbledonu wielu tenisistów udało się na zasłużony urlop, niektórzy zawodnicy krótką przerwę postanowili wykorzystać w nieco inny sposób. W niedzielę na ślubnym kobiercu stanęli Katie Boulter i Alex de Minaur, a wkrótce potem stało się jasne, że swój związek postanowiły sformalizować także Daria Kasatkina i Natalja Zabijako.

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Na przyjęciu weselnym dwóch rosyjskich sportsmenek bawiło się około 40 gości, w tym między innymi zawodniczki z Ukrainy - Julia Starodubcewa i Nadia Kiczenok. Nie spodobało się to Ołeksandrze Olijnykowej, która ostro skrytykowała swoje rodaczki, przypominając jej o trwającej od lutego 2022 roku wojnie w ich ojczyźnie.

"Dziewczyny, sądząc po waszym radosnym tańcu, widzę, że macie mnóstwo energii. Czemu nie wykorzystać jej, żeby pomóc w zamknięciu zbiórki na pojazd dla ukraińskiej piechoty morskiej? Z waszą publicznością i zasobami, można by to zrobić bardzo szybko. Zostało tylko 5 tys. do zebrania. A może dlatego, że wasi rosyjscy znajomi by tego nie zrozumieli?" - napisała kąśliwie 25-latka.

Białe okno tekstowe z apelem ukraińskiej organizacji, tagami do dwóch profili, pytaniem o wsparcie zbiórki na samochód dla ukraińskich marynarzy oraz poleceniem skierowania energii do pomocy zamiast tańczenia; na dole logotyp strony zbiórkowej Help99.co.
Ołeksandra Olijnykowa uderza w ukraińskie tenisistki, które bawiły się na weselu Darii KasatkinyInstagram/_drones4ua.org_materiał zewnętrzny

W ostatnich latach sporo działo się w życiu Darii Kasatkiny. Rosyjska tenisistka dokonała coming outu, a potem podpadła swoim rodakom, jasno sprzeciwiając się działaniom wojsk Władimira Putina na terenie Ukrainy. Prawdziwą "zdrajczynią" rosyjskiego narodu sportsmenkę ogłoszono w 2025 roku, kiedy ta zmieniła barwy i ogłosiła, że od tej pory na arenie międzynarodowej będzie reprezentować Australię. 

"Prawdę mówiąc, kiedy spojrzymy na to wszystko, co dzieje się w moim poprzednim kraju, to nie miałam wielkiego wyboru. Jeśli chcę być sobą, jako lesbijka, musiałam zdecydować się na taki krok. Australia to miejsce, w którym mam poczucie, że mogę być sobą" - tak tłumaczyła swoją decyzję 29-latka (cytat za portalem benrothenberg.com).

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Dwie kobiety idą obok siebie, jedna z dużą torbą sportową i identyfikatorem na szyi trzyma ręcznik, druga w okularach przeciwsłonecznych i dżinsowej kurtce z wzorzystą torebką na ramieniu.
Daria Kasatkina i Natalja ZabijakoTim ClaytonGetty Images
zawodniczka w stroju sportowym w barwach Ukrainy z widocznymi tatuażami na ramionach i szyi, skupiona na arenie sportowej
Ołeksandra OlijnykowaMarcin GolbaAFP
tenisistka w czarnym stroju dynamicznie odbija piłkę żółtą rakietą na profesjonalnym korcie, w tle widoczna fioletowa ściana z napisami turniejowymi
Ołeksandra OlijnykowaFLAVIU BUBOIAFP


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