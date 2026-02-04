Ukrainiec zakpił z Polaków, wojny i Wołynia. Borek nie wytrzymał

Na przełomie 2022 i 2023 roku o Michajło Mudryka biły się największe kluby Premier League. Ukraiński skrzydłowy był bliski przejścia do Arsenalu, ale ostatecznie padło na Chelsea. "The Blues" wyłożyli za niego 70 milionów euro, a cała kwota wraz z bonusami miała urosnąć do okrągłych stu milionów.

Angielska liga szybko zweryfikowała młodego reprezentanta Ukrainy. W 53 meczach strzelił tylko pięć goli, do których dołożył sześć asyst. Z tygodnia na tydzień jasnym stawało się, że nie był warty aż tak kolosalnych pieniędzy. Ostatecznie jego słaba forma okazała się najmniejszym problemem.

Valentin Royer - Arthur Fils. Skrót meczu Polsat Sport

Borek nie wytrzymał po tym, czego dopuścił się Ukrainiec. Padły mocne słowa

W październiku 2024 w organizmie Mudryka wykryto meldonium - zakazany środek podnoszący wydolność, którego stosowanie od 2016 roku jest zabronione. Angielska Federacja Piłkarska oskarżyła go o złamanie przepisów, po czym w czerwcu rok później zawiesiła. Ukraińcowi grozi czteroletnia dyskwalifikacja, choć w mediach spekuluje się, że kara może zostać skrócona, a 25-latek niebawem będzie mógł wrócić do treningów z Chelsea. Sam nie przyznaje się do winy. Fakty są jednak takie, że nie zagrał meczu od końcówki listopada 2024 roku.

W wolnym czasie poświęcił się grze komputerowej "Counter-Strike 2". Ostatnio w jednym z wirtualnych spotkań jego zespół mierzył się z Polakami. W trakcie rozgrywki Michajło Mudryk na ogólnym czacie dopuścił się skandalicznych wpisów, w których jawnie zakpił z rzezi wołyńskiej, zwracając się do polskich graczy. "Zawsze będziesz pamiętał Wołyń", "Szczęśliwy Wołyń", "Następna mapa Wołyń lub 1939" - czytamy w karygodnych wpisach autorstwa Ukraińca, który odniósł się również do początku drugiej wojny światowej.

Przypomnijmy, w latach 1943-1945 miała miejsce ludobójcza czystka etniczna na Polakach przeprowadzona przez ukraińskich nacjonalistów, często wspomaganych przez miejscową ludność ukraińską. Szacuje się, że w wyniku tej zbrodni zginęło około 100 tys. Polaków.

Skandaliczne wpisy Mudryka udostępnił na platformie X jeden z polskich graczy. Platforma "Faciet", na której organizowano mecz, zawiesiła 25-latka na miesiąc za toksyczne zachowanie. Zachowanie, obok którego obojętnie nie mógł przejść Mateusz Borek.

Rozwiń

"Brak słów. De**l. Nie skorzystał z możliwości milczenia. Kiedy przyjechał do Wrocławia na finał Ligi Konferencji Chelsea vs Betis i bawił się w mieście, to polscy kibice traktowali go z szacunkiem i podziwem. Okazywali na każdym kroku sympatię. Dziś lepiej niech się lepiej u nas nie pojawia" - napisał polski komentator.

Rozwiń

W jeszcze mocniejszych słowach incydent z Ukraińcem skomentował Łukasz "Juras" Jurkowski, który użył jednego, nie nadającego się do cytowania słowa.

Mateusz Borek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Michajło Mudryk po meczu Ukraina - Gruzja, 11.10.2024 r. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Mychajło Mudryk (w niebieskiej koszulce) walczy o piłkę Oli Scarff AFP

Hubert Hurkacz - Martin Damm Jr. Skrót meczu Polsat Sport