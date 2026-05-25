Ukrainiec wjechał samochodem nad Morskie Oko. Doradca Nawrockiego nie ukrywał wściekłości

Bartłomiej Wrzesiński

W ostatnich dniach cała Polska grzmiała z powodu skandalu wywołanego przez ukraińskiego influencera. Andrij Hawryliw wjechał sportowym samochodem na terytorium Morskiego Oka, za co został ukarany zakazem wjazdu do Polski przez najbliższe pięć lat. Ukrainiec odniósł się do całej sprawy, lecz jego przeprosiny mocno zbulwersowały Marcina Możdżonka - mistrza świata w siatkówce z 2014 roku, a od niedawna doradcę prezydenta Karola Nawrockiego.

W ostatni weekend w polskich mediach bardzo głośno było o incydencie w polskich Tatrach. Ukraiński influencer Andrij Hawryliw opublikował w swoich mediach społecznościowych fotografię przedstawiającą jego wizytę nad Morskim Okiem. Prawdziwe oburzenie wywołał fakt, że w tle znajdował się sportowy samochód.

Był to jasny dowód na złamanie przepisów obowiązujących w Tatrzańskim Parku Narodowym, na terenie którego znajduje się Morskie Oko. Wjazd samochodem prywatnym bez uzyskania specjalnego zezwolenia jest zabroniony i obarczony konsekwencjami prawnymi.

Opinia publiczna w Polsce momentalnie wyraziła swoje oburzenie. Na skandal zareagowały również polskie władze, zapowiadając surowe konsekwencje włącznie z nałożeniem na Ukraińca zakazu wjazdu na terytorium Polski.

Ukrainiec z zakazem wjazdu na terytorium Polski. Marcin Możdżonek nie ukrywał złości

Minister Spraw Wewnętrznych i Administacji Marcin Kierwiński ogłosił nałożenie na sprawcę pięcioletniego zakazu wjazdu do Polski i uznanie go za osobę niepożądaną na terytorium naszego kraju. Zanim jednak do tego doszło, Ukrainiec został zatrzymany przez policję i ukarany mandatem w wysokości 100 złotych oraz ośmiu punktów karnych.

Hawryliw w mediach społecznościowych przerwał milczenie i odniósł się do swojego zachowania. Cały występek Ukrainiec opisywał w kategoriach nieporozumienia, tłumacząc, że na trasie nie zauważył znaku "zakaz ruchu", a szlaban na wjeździe na teren TPN miał być podniesiony. Jak sam zdradził, władze Polski nie mogą go deportować, gdyż sam wyjechał z naszego kraju i przebywa obecnie we Lwowie. Sam nałożony zakaz określa jako bezpodstawny.

W swoim wywodzie pojawiły się również przeprosiny wyartykułowane stwierdzeniem "Przepraszam, jeśli uraziłem czyjeś uczucia". Taki dobór słów wyraźnie nie spodobał się Marcinowi Możdżonkowi, byłemu siatkarskiemu mistrzowi świata, a od niedawna doradcy prezydenta Karola Nawrockiego ds. klimatu i środowiska.

- Bezczelny człowieku, w tej sprawie mamy w nosie uczucia. Zakpiłeś z naszego państwa i przepisów prawa. Jako gość w naszym kraju nie potrafiłeś dostosować się do jasnych i prostych reguł życia społecznego, więc прощавай (po ukraińsku "żegnaj" - przyp. red.) - wypalił Możdżonek na portalu "X".

