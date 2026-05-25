W ostatni weekend w polskich mediach bardzo głośno było o incydencie w polskich Tatrach. Ukraiński influencer Andrij Hawryliw opublikował w swoich mediach społecznościowych fotografię przedstawiającą jego wizytę nad Morskim Okiem. Prawdziwe oburzenie wywołał fakt, że w tle znajdował się sportowy samochód.

Był to jasny dowód na złamanie przepisów obowiązujących w Tatrzańskim Parku Narodowym, na terenie którego znajduje się Morskie Oko. Wjazd samochodem prywatnym bez uzyskania specjalnego zezwolenia jest zabroniony i obarczony konsekwencjami prawnymi.

Opinia publiczna w Polsce momentalnie wyraziła swoje oburzenie. Na skandal zareagowały również polskie władze, zapowiadając surowe konsekwencje włącznie z nałożeniem na Ukraińca zakazu wjazdu na terytorium Polski.

Ukrainiec z zakazem wjazdu na terytorium Polski. Marcin Możdżonek nie ukrywał złości

Minister Spraw Wewnętrznych i Administacji Marcin Kierwiński ogłosił nałożenie na sprawcę pięcioletniego zakazu wjazdu do Polski i uznanie go za osobę niepożądaną na terytorium naszego kraju. Zanim jednak do tego doszło, Ukrainiec został zatrzymany przez policję i ukarany mandatem w wysokości 100 złotych oraz ośmiu punktów karnych.

Hawryliw w mediach społecznościowych przerwał milczenie i odniósł się do swojego zachowania. Cały występek Ukrainiec opisywał w kategoriach nieporozumienia, tłumacząc, że na trasie nie zauważył znaku "zakaz ruchu", a szlaban na wjeździe na teren TPN miał być podniesiony. Jak sam zdradził, władze Polski nie mogą go deportować, gdyż sam wyjechał z naszego kraju i przebywa obecnie we Lwowie. Sam nałożony zakaz określa jako bezpodstawny.

W swoim wywodzie pojawiły się również przeprosiny wyartykułowane stwierdzeniem "Przepraszam, jeśli uraziłem czyjeś uczucia". Taki dobór słów wyraźnie nie spodobał się Marcinowi Możdżonkowi, byłemu siatkarskiemu mistrzowi świata, a od niedawna doradcy prezydenta Karola Nawrockiego ds. klimatu i środowiska.

- Bezczelny człowieku, w tej sprawie mamy w nosie uczucia. Zakpiłeś z naszego państwa i przepisów prawa. Jako gość w naszym kraju nie potrafiłeś dostosować się do jasnych i prostych reguł życia społecznego, więc прощавай (po ukraińsku "żegnaj" - przyp. red.) - wypalił Możdżonek na portalu "X".

