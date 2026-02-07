"Zawsze będziesz pamiętał Wołyń", "Szczęśliwy Wołyń", "Następna mapa Wołyń lub 1939" - to teksty, jakie wpisywał na czacie podczas gry w Counter-Strike'a 2 z Polakami Michajło Mudryk, piłkarz będący na kontrakcie w londyńskiej Chelsea, obecnie zawieszony za doping (w najlepszym przypadku do tego roku, w najgorszym do 2028). Całą sprawę nagłośnił na platformie X gracz 4RR0K. Musiał także prostować kłamstwa Ukraińca co do rzekomej prowokacji naszych rodaków frazą "chwała Rosji" - nic takiego nie miało miejsca.

Bezczelne kłamstwo, żeby ratować twarz

Użytkownicy szybko zaczęli oznaczać Darwina, pracownika platformy Faceit. Na reakcję "góry" nie trzeba było długo czekać, piłkarz został zbanowany na 28 dni. Wciąż może grać w "CS-a", ale nie poprzez Faceit, a to on zapewnia najlepszą ochronę przez oszustami, największy prestiż przeciwników oraz stabilniejsze serwery niż zwykły matchmaking czy tzw. premiery.

"Społeczność graczy jest oburzona, wielu uważa, że cztery tygodnie zawieszenia to rażąco niska kara za tak brutalne i haniebne wykorzystywanie traumatycznej historii do obrażania innych" - czytamy w portalu ppe.pl.

Mychajło Mudryk wydał krocie na Counter-Strike'a. Tyle kosztowały jego skiny

Niewykluczone, że Ukrainiec odpoczywa od swojej ulubionej gry. W połowie października miał na koncie zanotowanych już 718 rozegranych meczów, co przekłada się na kilkaset godzin spędzonych przed ekranem. Jak pisał serwis bo3.gg, na skórki (graficzne modyfikacje wyglądu broni, noży i rękawic, niewpływające na osiągi tychże), wydał już niemal 18 tysięcy dolarów, czyli niespełna 65 tysięcy złotych. Teraz ekspozycja tych "skinów" jest mocno ograniczona.

Faceit zrzesza łącznie już 34 miliony graczy Counter-Strike'a, z czego 10,5 procent osiąga 10., czyli najwyższy poziom, to na nim znajduje się Mudryk. 0,01 proc. wszystkich stanowią profesjonalni zawodnicy.

