Michajło Mudryk jeszcze kilka lat temu uznawany był za jednego z najlepszych ukraińskich piłkarzy. W 2023 roku Chelsea Londyn zapłaciła za niego 70 milionów euro. Karierę piłkarza wstrzymała jednak wpadka dopingowa. Pod koniec 2024 roku wykryto w jego organizmie meldonium, a więc zakazaną dla sportowców substancję. Obecnie jest zawieszony i grozi mu do 4 lat dyskwalifikacji.

Mudryk prowokował Polaków. Jednoznaczna reakcja

Mudryk znany jest z zamiłowania do gier komputerowych. Jakiś czas temu w rozmowie na czacie z graczami z Polski napisał wiele skandalicznych słów. Nawiązał m.in. do rzezi wołyńskiej, a także odwołał się do niemieckiej agresji na Polskę z 1939 roku. Zwrócił się on do polskich graczy: "Zawsze będziesz pamiętał Wołyń", "Szczęśliwy Wołyń", "Następna mapa Wołyń lub 1939" - można było przeczytać w jego wpisach.

Polacy nie zostawili suchej nitki na Mudryku. Zareagowało także ukraińskie ministerstwo spraw zagranicznych. "Wszelkie wypowiedzi, które mogą być postrzegane jako lekceważące pamięć ofiar tragedii lub krzywdzące dla narodu polskiego, są niezgodne z tym podejściem" - napisało MSZ Ukrainy w odpowiedzi na prośbę "Przeglądu Sportowego Onet".

Nowe wieści ws. ukraińskiego piłkarza. Związki z Rosją w tle

Okazuje się, że wokół 25-latka ciągle jest głośno także w jego kraju. Portal sport.ua informuje, że znany ukraiński dziennikarz Igor Cyganyk ma dowody na to, że Mudryk utrzymuje kontakty z Rosjanami.

Według źródła, osoby obecnie otaczające Mudryka współpracują z Rosją za pośrednictwem pełnomocników. Należy zauważyć, że piłkarz komunikuje się głównie ze społecznością rosyjską w Londynie

Tak więc o Mudryku ciągle jest głośno. Nie tylko z powodów dopingowych. W przeszłości miał problemy z prawem, bowiem słynął z tego, że łamał przepisy ruchu drogowego. Wydaje się, że jeszcze wiele razy usłyszymy o Ukraińcu i to głównie w tematach pozasportowych.

