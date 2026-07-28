Ukrainiec obraził Polaków i zakpił z Wołynia. Teraz ma następne problemy

La Gazzetta dello Sport informuje o decyzji sądu w Londynie w sprawie Mychajła Mudryka. Piłkarz reprezentacji Ukrainy i Chelsea uwikłał się w proces sądowy z cypryjską firmą, która posiada 30 proc. praw komercyjnych piłkarza i domaga się od niego 6 milionów euro zapłaty za domniemane złamanie kontraktu z 2023 roku.

W ramach postępowania sąd zdecydował o zamrożeniu aktywów sportowca znajdujących się na jego kontach w londyńskich bankach. To sumy o wartości 2,5 mln funtów (co w przeliczeniu stanowi niecałe 3 mln euro i ok. 13 mln zł).

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Ponadto na Mudryka zostało nałożone inne ograniczenie finansowe. Nie może wydawać więcej niż 5 tys. funtów tygodniowo, aż do momentu zakończenia śledztwa.

Cypryjczycy domagają się od Mudryka wypłaty milionów

Według wersji JJDS Management Limited w 2023 roku, krótko po transferze Mudryka do Chelsea, podpisali oni z Ukraińcem umowę zakładającą przeniesienie wyłącznego prawa do zarządzania wizerunkiem i projektami sponsorskimi piłkarza. Kontrakt miał obowiązywać przez cztery lata.

Mudryk miał przekazywać firmie 30 procent przychodów z aktywności komercyjnych, lecz - według Cypryjczyków - nie wywiązuje się z tego. Z tego względu pozywają zawodnika.

Jedno postępowanie toczy się w Wielkiej Brytanii, drugie na Cyprze.

Mudryk zalazł za skórę Polakom

Mychajło Mudryk to postać znana w Polsce, lecz niekoniecznie z dobrej strony. Przed kilkoma miesiącami głośno było o jego komentarzach godzących w Polaków.

Od października 2024 roku Ukrainiec jest zawieszony przez Angielską Federację Piłkarską na 4 lata z powodu naruszenia zasad antydopingowych, a wolny od futbolu czas miał przeznaczać na grę komputerową Counter-Strike 2.

I to właśnie w tej przestrzeni internetowej pozwolił sobie na kpiące i bulwersujące słowa o rzezi wołyńskiej. "Zawsze będziesz pamiętał Wołyń", "Szczęśliwy Wołyń", "Następna mapa Wołyń lub 1939" - miał pisać do polskich graczy.

Potem, w rozmowie z Tribuna.com, próbował się tłumaczyć. "Prawie niemożliwe jest wygranie z nimi [Polakami] meczu, bo gdy tylko próbujesz porozumieć się zespołu, a oni dowiadują się, że jesteś z Ukrainy, zaczynają okazywać jawny brak szacunku" - twierdził.

Nie pokażą, jak napiszą 'chwała Rosji' jako pierwsze słowa w grze, ale bardzo się oburzają, gdy przypominasz im historię

Wersji tej zaprzeczył jeden z Polaków, który miał okazję grać z Mudrykiem. Przekonywał, że to Ukrainiec prowokował. "Można to łatwo zweryfikować, oglądając demo. Bezczelne kłamstwo, żeby ratować twarz" - pisał na platformie X użytkownik posługujący się pseudonimem 4RR0K.

W nagraniu, które potem trafiło do sieci, rzeczywiście widać było, że to Mudryk rozpoczął rozmowę na czacie, nazywając swoich przeciwników "słabeuszami". Polacy odpowiedzieli, ale nie wspomnieli ani o Ukrainie ani o Rosji.

"Idź lepiej pograj w piłkę nożną" - zażartował jeden z nich i wtedy ukraiński zawodnik rzucił komentarz dotyczący Wołynia. Za tego typu odzywki administracja serwisu objęła go miesięczną banicją.





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