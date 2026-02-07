Ukrainiec kpił z Wołynia. Jest reakcja rządu. Wymowny przekaz z Ukrainy

Michajło Mudryk swego czasu był największą gwiazdą ukraińskiej piłki. Z 25-latkiem związane były ogromne nadzieje. W 2023 roku Chelsea zapłaciła za piłkarza 70 milionów euro i spodziewano się, że Mudryk szybko podbije angielską Premier League. Sprawy przybrały jednak bardzo niekorzystny obrót dla zawodnika, który najpierw nie brylował formą, a następnie wpadł w spore tarapaty i ostatecznie został zawieszony.

W październiku 2024 w organizmie Mudryka wykryto meldonium. Substancję zakazaną dla sportowców. Ukraińcowi groziła długa dyskwalifikacja, ale niewykluczone, że już niebawem wróci do treningów. Wolny czas Mudryk poświęcał m.in. na grę w "Counter-Strike 2". I to właśnie podczas tej gry napisał na czacie słowa, które były skandaliczne i zawodnik został skrytykowany za swoje zachowanie przez wiele osób.

Jest reakcja rządu na zachowanie Mudryka. Jednoznaczny komentarz

"Zawsze będziesz pamiętał Wołyń", "Szczęśliwy Wołyń", "Następna mapa Wołyń lub 1939" - pisał na czacie Mudryk. Skandaliczne słowa Ukraińca szeroko poniosły się w polskich i światowych mediach. Oświadczenie zawodnika nie załagodziło sprawy, bo trudno było zauważyć w nim skruchę. To spowodowało, że na Mudryka wylała się jeszcze większa fala krytyki i ta spraw będzie ciągnęła się za nim długo.

Teraz "Przegląd Sportowy Onet" wystosował prośbę o komentarz do ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych o stanowisko wobec wypowiedzi Mudryka. MSZ naszego wschodniego sąsiada zauważył, że kwestia rzezi wołyńskiej jest tematem wrażliwym dla obu stron i Ukraina promuje odpowiedzialne i pełne szacunku podejście do tych wydarzeń historycznych. "Wszelkie wypowiedzi, które mogą być postrzegane jako lekceważące pamięć ofiar tragedii lub krzywdzące dla narodu polskiego, są niezgodne z tym podejściem" - podkreślono.

MSZ Ukrainy zauważył jednak, że nie ma wpływu na wypowiedzi osób prywatnych, które są wypowiedziano nieoficjalnie. I jednocześnie nie zamierza wyciągnąć konsekwencji wobec Mudryka. MSZ zaapelował jednak, aby obywatele Ukrainy zważali na to, co mówią w przestrzeni publicznej. "W związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy konsekwentnie apeluje do obywateli Ukrainy, a w szczególności osób publicznych, o rozważną i odpowiedzialną komunikację, zarówno za granicą, jak i w przestrzeni publicznej. Jesteśmy przekonani, że w komunikacji między narodami ukraińskim i polskim nie powinno być miejsca na tego typu incydenty" - czytamy w oświadczeniu.

Michajło Mudryk po meczu Ukraina - Gruzja, 11.10.2024 r. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Michajło Mudryk Andrzej Iwańczuk AFP

