Ukrainiec kpił z Polaków i Wołynia. Donoszą, co go czeka. To nie koniec

Mychajło Mudryk to ukraiński piłkarzy, o którym w ostatnim czasie w Polsce było niezwykle głośno, jednak ze względu na grę czy raczej futbolowe perypetie, a przez to, że kpił z rzezi wołyńskiej i w lekceważący sposób nawiązywał do wybuchu II wojny światowej podczas wirtualnej rywalizacji w grze "Counter-Strike 2".

25-latek miał sporo czasu na wszelkie internetowe rozgrywki ze względu na zawieszenie, jakie zostało na niego nałożone po wykryciu w jego organizmie niedozwolonej substancji - meldonium. W efekcie ostatni raz na boisku oglądaliśmy go w listopadzie 2024 roku. To jednak już niebawem może się zmienić.

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Pod koniec lipca władze angielskiej Football Association (FA) i Światowej Agencji Antydopingowa (WADA) skróciły zawieszenie piłkarza Chelsea Londyn i dopuściły, by w sposób natychmiastowy wrócił do rywalizacji. "To był najtrudniejszy okres w mojej karierze" - przekazał wówczas w mediach społecznościowych sam zainteresowany.

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Mychajło Mudryk dołączył już do drużyny Xabiego Alonso na obozie przygotowawczym. A co czeka go teraz? Głos w sprawie dalszych losów jego kariery zabrał w rozmowie z portalem Sport.ua były ukraiński bramkarz, a obecnie trener - Wołodymyr Cytki.

- Ogólnie rzecz biorąc, doradziłbym mu, żeby zaczął od zera. W Chelsea i w Premier League panuje niezwykle ostra rywalizacja. Wszyscy będą go porównywać z Mudrykiem sprzed dwóch lat. Jestem przekonany, że nie będzie miał żadnych ulg. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby wypożyczenie do jakiegoś mniej prestiżowego klubu - stwierdził.

Ukraińska redakcja - powołując się na ustalenia zagranicznych mediów, między innymi "Daily Mail" - donosi, że kilka klubów interesuje się już możliwym transferem Mychajło Mudryka. A są to trzy ekipy grające w Premier League na czele z Coventry City oraz występująca w Ligue 1 drużyna RC Strasbourg.

Na ten moment najbardziej jako najbardziej prawdopodobny jawi się więc scenariusz, w którym 25-latek opuści Londyn, by próbować odbudować swoją piłkarską karierę.

Mychajło Mudryk KENZO TRIBOUILLARD AFP

Mychajło Mudryk Andrzej Iwanczuk/NurPhoto AFP





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