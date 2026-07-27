Ukraińcy składają skargę na wydarzenia z Polski. Domagają się konsekwencji

Dynamo Kijów skorzystało z polskiej gościny i mecz z PAOK-iem Saloniki w eliminacjach Ligi Europy rozegrało w Lublinie. Nie obyło się bez kontrowersji i napięć między kibicami obu drużyn. Na trybunie zajmowanej przez Greków pojawiła się rosyjska flaga, co spotkało się z reakcją Ukraińców. Próbowali wtargnąć na sektor rywali, lecz zamiary udaremniły służby, które użyły gazu łzawiącego.

Po wszystkim z oficjalnym oświadczeniem wystąpiło Dynamo. Ukraiński klub zwraca się w nim i do UEFA i do kibiców z Grecji.

Dynamo Kijów wydało oficjalne oświadczenie po incydencie na stadionie w Lublinie

"Pierwszy mecz drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA pomiędzy Dynamem Kijów i PAOK Saloniki został naznaczony prowokacjami ze strony kibiców greckiej drużyny, którzy w trakcie meczu wywiesili na trybunach swojej sekcji flagę Federacji Rosyjskiej" - czytamy we wstępie, cytowanym przez serwis Sport.ua.

"Zwracając uwagę właściwych organów dyscyplinarnych Europejskiej Unii Piłkarskiej na ten fakt, apelujemy również do tych na trybunach, którzy - ku naszemu wielkiemu żalowi - nie do końca rozumieją okropności, jakich obecnie doświadcza naród ukraiński w związku z szeroko zakrojoną wojną rozpętaną przez Rosję" - przekazano dalej.

Wyłuszczono, że każdego dnia Ukrainki i Ukraińcy giną w wyniku rosyjskiej agresji, a miasta i wsie "padają ofiarą zamachów terrorystycznych, które paraliżują życie wielu rodzin i odbierają życie cywilom, w tym dzieciom".

Te i inne okrucieństwa popełniane są pod tą samą trójbarwną flagą, którą kibice PAOK-u postanowili nasycić swoje emocje podczas piłkarskiego wydarzenia

Władze Dynama Kijów zauważają, że nawet greccy piłkarze apelowali do swoich kibiców o usunięcie rosyjskich symboli z trybun.

Zapewniono, że i klub, i cała Ukraina pragną "pokojowego współistnienia w świecie, w którym panują demokratyczne normy oraz uniwersalne zasady i wartości moralne". Oceniono przy tym, że futbol powinien łączyć narody, a nie dzielić je.

Przypominano, że po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę UEFA zakazała drużynom z Rosji udziału w rozgrywkach międzynarodowych. I apelują do federacji.

"Przed meczem rewanżowym pomiędzy PAOK-iem a Dynamem Kijów apelujemy do działaczy najwyższej instytucji piłkarskiej Starego Świata o wykazanie się taką samą uczciwością i konsekwencją, jaką wykazują w odniesieniu do przejawów rasizmu i ksenofobii, oraz o ocenę tych rażących prowokacji przeciwko naszemu klubowi i naszemu krajowi, aby zapobiec ich powtórzeniu się" - podsumowano.

Trener Ukrainy zdecydowanie o zachowaniu Greków. "Celowa prowokacja"

Głos w sprawie incydentu z rosyjską flagą zabrał również Igor Kostiuk, trener Dynama. Ocenił, że cała sprawa to celowa prowokacja ze strony greckich kibiców.

"Uważam, że to była celowa prowokacja ze strony ludzi, którzy nie rozumieją, że w naszym kraju toczy się wojna, powodująca ogromne cierpienie - domy są niszczone, giną nasi cywile. To bardzo nieprzyjemna sytuacja" - podsumował.

Pierwszy mecz Dynama z PAOK-iem zakończył się remisem (2:2). Rewanż planowany jest na czwartek 30 lipca na godzinę 19.45 w Salonikach.





Analiza Jakuba Bednaruka po meczu Polska - Ukraina Polsat Sport