Po rozpoczęciu inwazji zbrojnej Rosji na terytorium Ukrainy znakomita większość sportowców z tego kraju jednoznacznie wsparła swoją ojczyznę. Najpopularniejszym przykładem jest rzecz jasna Witalij Kliczko - były mistrz świata wagi ciężkiej, który od lat sprawuje urząd mera Kijowa.

Na przeciwległym biegunie znalazł się Anatolij Tymoszczuk. Były kapitan reprezentacji Ukrainy po wybuchu konfliktu zbrojnego postanowił pozostać w Rosji, gdzie był zatrudniony w sztabie szkoleniowym Zenitu Sankt Petersburg. W ojczyźnie za ten ruch bez skrupułów okrzyknięto go zdrajcą.

W ukraińskich mediach w ostatnim czasie powrócił temat Tymoszczuka. Wszystko przez wywiad, którego udzielił były zawodnik Szachtara Donieck Daniel Chirita. Rumun opowiedział o swojej znajomości z Ukraińcem. Pojawił się również temat ewentualnego powrotu do ojczyzny.

Zdrajca nie chce wracać na Ukrainę. Jasne stanowisko ws. Anatolija Tymoszczuka

Chirita, który w 2002 roku zaliczył epizod w Szachtarze, w długiej rozmowie na kanale Youtube "iAMsport" wspomniał o swojej znajomości z Tymoszczukiem. Dwójka miała poznać się w ubiegłym roku podczas obchodów 100-letnia Zenitu, w którym Rumun również występował.

Rumuński zawodnik nieoczekiwanie wypowiedział się na temat przyszłości swojego kolegi. W jego opinii Tymoszczuk nie ma najmniejszego zamiaru, by powrócić do swojej pierwszej ojczyzny.

- Dziś na Ukrainie uważa się go za zdrajcę. Poznaliśmy się w zeszłym roku podczas obchodów stulecia Zenitu. Osiadł w Rosji i nigdy nie wróci na Ukrainę. Jestem tego w stu procentach pewien - powiedział Chirista cytowany przez portal "sport.ua".

Takie stanowisko Tymoszczuka nie może dziwić. Były piłkarz został objęty przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego 10-letnim zakazem wjazdu na terytorium państwa.

Na taką decyzję wpływa rzecz jasna samo postępowanie Tymoszczuka. Jego była małżonka Nadia Nawrocka opowiadała w mediach o próbach zastraszenia jej znajomościami w rosyjskiej Federalnej Służbie Bezpieczeństwa, którymi posługuje się jej były mąż. Jego były agent przedstawił dokumenty mające potwierdzić jego współpracę z rosyjskimi służbami.

Tymoszczuk sam dolał oliwy do ognia, gdy dwa lata po wybuchu agresji wziął udział w zbiórce funduszy na rzecz rosyjskiej armii. Ukrainiec oddał na licytację swoją koszulkę, którą ostatecznie sprzedano za 700 tysięcy rubli (około 33 tysiące złotych). Portal "ua-football.com" wsparty został 106. Batalionu Rozpoznawczego Sił Zbrojnych Rosji.

Anatolij Tymoszczuk Yiannis Kourtoglou AFP

Anatolij Tymoszczuk AFP





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