Ukochany Roxie Węgiel wziął się za sport. Nie do wiary, co osiągnął

To nie były plotki. Małżeństwo z Roksaną Węgiel wyraźnie służy Kevinowi Mglejowi. Nie dość, że ukochany wokalistki w krótkim czasie zrzucił 40 kilogramów, to jeszcze pochwalił się niebywałym sportowym osiągnięciem. Młoda żona pęka z dumy i motywuje go do dalszego działania.