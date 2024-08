Polscy siatkarze po kilkunastu latach w końcu przełamali "klątwę ćwierćfinału" i weszli do strefy medalowej na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Ze stolicy Francji panowie wyjechali jako wicemistrzowie olimpijscy, a do kraju wracali wraz z inną srebrną medalistką, Julią Szeremetą . Można więc domyślać się, że podczas lotu nastroje były naprawdę dobre. Po powrocie do ojczyzny sportowcy zaliczyli kilka ważnych spotkań, a następnie udali się na upragniony i w pełni zasłużony odpoczynek.

Sylwia Gaczorek zapozowała do zdjęć z zagrożonym gatunkiem gada. Kibice nie wytrzymali

Sylwia Gaczorek w jednym z wpisów na swoim profilu na Instagramie do zdjęć postanowiła zapozować... z żółwiem karetta. "Z ziomem. Byliśmy na wspaniałej wyspie Curieuse, na której te przepiękne stworzenia mogą spacerować wolno. Można je nakarmić i pogłaskać, są bardzo przyjacielskie i chętne do głaskania. Wystawiają szyjkę, żeby je miziać. Uwielbiam" - napisała.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Wielu z nich nie spodobało się to, że kobieta zrobiła sobie selfie z gadem umieszczonym na liście gatunków zagrożonych wyginięciem. "Selfie z żółwiem... jego oczy. Totalnie na nie. Zdjęcie z buziakiem świadczy o totalnie chorym, nowoczesnym, internetowym świecie i zwyczajnie zrobiło mi się smutno","Nie krytykuję, ale jedna fotka z żółwiem by wystarczyła, po co męczyć zwierzę", "Nie wiem, czy to dobry pomysł strzelać flashem żółwiowi w oczy" - takie komentarze pojawiły się pod fotkami celebrytki.