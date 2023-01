Cristiano Ronaldo rozpoczął nowy rok z przytupem. Piłkarz przeprowadził się z żoną i dziećmi do Rijadu. Podpisał 2,5 letni kontrakt z klubem Al-Nassr. Po przylocie do Arabii Saudyjskiej stał się wielką gwiazdą. 37-latek powoli przyzwyczaja się do nowej rzeczywistości. Niedawno zabrał swoją ukochaną na romantyczną randkę. Georgina Rodriguez pochwaliła się zdjęciami z wyjątkowego miejsca. W internecie aż zawrzało. Fani nie szczędzili mocnych słów pod adresem kobiety.