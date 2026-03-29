Ukochana Piotra Żyły zadbała o edukację. Takie ma wykształcenie

Historia miłości Piotra Żyły i Marceliny Ziętek od początku wzbudzała duże zainteresowanie. Młoda aktorka pojawiła się w życiu utytułowanego skoczka narciarskiego w momencie, gdy ten zakończył swój wieloletni związek małżeński z Justyną Żyłą. Ich relacja stopniowo nabierała rozpędu, a dziś tworzą zgrany duet, który chętnie dzieli się wspólnymi chwilami.

Ziętek nie tylko towarzyszy ukochanemu w życiu prywatnym, ale również mocno wspiera go w karierze sportowej. Z zapartym tchem śledzi konkursy skoków narciarskich z jego udziałem, kibicując mu zarówno przed telewizorem, jak i w mediach społecznościowych. Co więcej, od czasu do czasu pojawia się także osobiście na skoczni, by dopingować partnera na żywo - w przeszłości można było zobaczyć ją m.in. podczas zawodów Pucharu Świata w Zakopanem i Wiśle.

Marcelina Ziętek ma ciekawe wykształcenie. Wielu kibiców będzie w szoku

Choć jej życie zawodowe i medialne mogłoby z powodzeniem wypełnić codzienność, Ziętek od początku stawiała również na edukację. W 2019 roku pochwaliła się ukończeniem studiów licencjackich na Wydziale Sztuki i Nauki o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Był to ważny krok w jej rozwoju, jednak - mimo rosnącej popularności - aktorka nie zamierzała na tym poprzestać.

Determinacja i ambicja sprawiły, że kontynuowała naukę, łącząc ją z obowiązkami zawodowymi. W 2021 roku poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zdobyła tytuł magistra pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. Nie kryła przy tym ogromnej radości i dumy z osiągnięcia, podkreślając, ile pracy włożyła w przygotowanie swojej pracy magisterskiej.

"Udało się, tyle ciężkiej pracy włożyłam w tę moją pracę magisterską, ale jest, jest tytuł. Więc teraz, proszę się do mnie zwracać: "Pani magister". Nie no, żartuję, możecie normalnie. Ale się mega cieszę" - przekazała wówczas na Instagramie partnerka reprezentanta Polski w skokach narciarskich.

Pod względem edukacji Marcelina Ziętek "bije na głowę" swojego ukochanego - podczas gdy ona sama może pochwalić się tytułem magistra, Piotr na swoim koncie ma "jedynie" tytuł licencjata. Studiował on na Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie, a w 2017 roku uzyskał status licencjata za pracę pt. "Pewność siebie w sporcie na przykładzie reprezentantów Polski kadry narodowej "A" w skokach narciarskich".

Zobacz również: Amanda Gawron

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek na Wielkiej Warszawskiej

Marcelina Ziętek

Środowy występ Jekatieriny Kurakowej na mistrzostwach świata. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport