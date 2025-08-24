Ukochana Piotra Żyły spakowała walizki i opuściła Polskę. "Pierwszy raz"

Piotr Żyła po dość burzliwym zakończeniu wieloletniego małżeństwa z Justyną Lazar postanowił ułożyć sobie życie u boku młodszej o kilkanaście lat aktorki - Marceliny Ziętek. Zakochani z początku ukrywali swoją miłość przed światem, fani skoków narciarskich jednak szybko zdołali ustalić tożsamość nowej wybranki "Wiewióra", a para z czasem sama zaczęła publikować w sieci wspólne zdjęcia.

Po związaniu się z reprezentantem Polski w skokach narciarskich o aktorce znanej głównie z roli Kai Jarosik w serialu "19+" zrobiło się jeszcze głośniej. Młoda kobieta postanowiła zadbać o dobre relacje z fanami i zaczęła na bieżąco relacjonować swoje życie za pośrednictwem mediów społecznościowych. W ostatnich latach chętnie chwaliła się szczegółami z własnego życia, a także romantycznymi kadrami z ukochanym. Tych jednak z czasem zaczęło pojawiać się coraz mniej, a kibice zaczęli podejrzewać, że związek sportowca i aktorki przeżywa kryzys. Jak się jednak okazało, zakochani postanowili po prostu bardziej zadbać o swoją prywatność, a ich miłość wciąż kwitnie.

Stefano Lavarini: Popełniliśmy wiele błędów, ale najważniejsze są trzy punkty. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Marcelina Ziętek na urlopie w Chorwacji. Musiała się pochwalić

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego Piotr Żyła zabrał swoją ukochaną w podróż do Europie. Zakochani odwiedzili m.in. Włochy, Francję i Monako, a następnie - z wieloma fantastycznymi wspomnieniami - powrócili do kraju. Teraz Marcelina Ziętek spakowała walizki i ponownie udała się za granicę, o czym poinformowała fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jak się okazuje, WAG reprezentacji Polski w skokach narciarskich postanowiła odwiedzić... Chorwację. Jak wyjawiła we wpisie opublikowanym na jej profilu na Instagramie, jest to jej pierwsza podróż do tego kraju. "Chorwacja. Pierwszy raz, jest pięknie" - przekazała.

Rozwiń

Marcelina nie wyjawiła, czy w podróż tę wyruszyła w towarzystwie partnera, można się jednak spodziewać, że Piotr postanowił wykorzystać krótką przerwę od rywalizacji na skoczni i także zdecydował się na zagraniczny wypad.

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek Lukasz Szelag Reporter

Marcelina Ziętek Damian Klamka East News