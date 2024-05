Marcelina Ziętek to postać doskonale znana fanom skoków narciarskich. Aktorka kilka lat temu związała się z Piotrem Żyłą, który na krótko przed ułożeniem sobie życia u boku nowej wybranki zakończył kilkunastoletni związek małżeński z Justyną Żyłą. Młoda celebrytka i skoczek narciarski z początku ukrywali swoją miłość przed światem, w mediach społecznościowych zaczęli jednak publikować wpisy, dzięki którym internauci szybko domyślili się, co jest grane. Gdy stało się jasne, że to właśnie 26-latka skradła serce o 11 lat starszego sportowca, zakochani przestali się ukrywać i oficjalnie ogłosili, że są parą.

