Ukochana Milika znowu dała o sobie znać. Co za figura!

Partnerem Siermaskiej jest czołowy piłkarz reprezentacji Polski, Arkadiusz Milik. Obecnie przygotowuje się on w Katarze do kolejnego starcia z rywalem na mundialu. Przed nim mecz z Argentyną. Z kolei jego ukochana nie zdecydowała się w daleką podróż do Dohy, aby z bliska móc oglądać poczynania zawodnika Juventusu na boisku. Wybrała się za to na plażę, gdzie w blasku zachodzącego światła stanęła przed obiektywem.