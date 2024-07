Kamila Wybrańczyk w życiu Artura Szpilki pojawiła się w wyjątkowo trudnym dla utytułowanego pięściarza okresie. Wówczas ledwo co opuścił on więzienie i próbował ułożyć sobie życie na nowo. Między nimi szybko zaiskrzyło i zaledwie kilka miesięcy po tym, jak postanowili spróbować swoich sił jako para, zdecydowali się... wytatuować sobie swoje imiona na nadgarstkach.

"W sumie to taki tatuaż jest poważniejszy od obrączki, bo nie da się go tak łatwo zdjąć. (...) Jakby coś nie wyszło, to będę musiał sobie poszukać innej dziewczyny o tym samym imieniu" - tłumaczył niegdyś żartobliwie Artur Szpilka w rozmowie z "Super Expressem".