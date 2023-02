Kamila Wybrańczyk odsłoniła ciało. Natychmiastowa reakcja kibiców

Artur Szpilka wraca do KSW

Artur Szpilka w zeszłym roku zadebiutował jako zawodnik MMA. Przygodę z mieszanymi sztukami walki rozpoczął od występu na gali KSW, następnie oglądać można go było podczas imprez High League. W styczniu "Szpila" zdradził, że wraca do federacji, gdzie wszystko się zaczęło. Dodał też, że podczas jeden z przyszłych gal KSW chciałby stanąć do walki z Mariuszem Pudzianowskim. Na to starcie kibice będą musieli jednak jeszcze trochę poczekać. Utytułowany bokser pauzuje obecnie przez kontuzję kręgosłupa. W lutym czeka go ostatnia część rehabilitacji.