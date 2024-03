Ukochana Artura Szpilki nie zamierza tego ukrywać. "Ciężar i obowiązek"

Kamila Wybrańczyk wprost o macierzyństwie. "Nie chcę się w życiu do czegoś zmuszać"

Choć narzeczeństwem są już od prawie dekady, Artur Szpilka i jego ukochana do tej pory nie zdecydowali się sformalizować swojego związku . W rozmowie z “Żurnalistą" kobieta ujawniła, dlaczego nie stanęli oni jeszcze na ślubnym kobiercu . Jak się okazuje, pięściarz jest katolikiem, a jego partnerka nie utożsamia swojej wiary z żadnym konkretnym bóstwem. Ponadto warto przypomnieć, że jest ona... rozwódką. Pierwszy ślub Wybrańczyk wzięła bowiem w wieku zaledwie 22 lat, jednak związek ten nie przetrwał próby czasu. Nic więc dziwnego, że "Kamiszce" nie spieszy się teraz do ponownego zamążpójścia.

Ja nie wiem, czy ja chcę, wiesz, bo dla mnie to jest troszeczkę taki ciężar i obowiązek. Ja uważam, że macierzyństwo trzeba czuć i trzeba chcieć. Wiem, że koleżanki mówią, że zobaczysz, jak urodzisz, to ten gen matczyny ci przyjdzie. Ja nie chcę, żeby mi to przychodziło, ja to albo czuję, albo nie czuję

Celebrytka przyznała, że nie zamierza ulegać presji otoczenia i jeśli kiedykolwiek zdecyduje się na dziecko, będzie to tylko i wyłącznie decyzja jej i jej partnera. "Ja założyłam, że nie chcę się w życiu do czegoś zmuszać, bo tak wypada, bo takie są normy społeczne. Boję się, że jak się do czegoś zmuszę, to np. nie będę kochała tego dziecka, że to będzie takie dziecko, które musiałam urodzić. Nie chcę do tego doprowadzić" - podkreśliła.