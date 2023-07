Ukochana Arka Milika zapozowała niczym rasowa modelka. Fanom opadły szczęki

Po ostatnim kompromitującym meczu naszej reprezentacji z Mołdawią, podopieczni Fernando Santosa udali się na wakacje ze swoimi partnerkami. Piłkarze pokazali fotki z odległych, rajskich miejsc. Na długo wyczekiwany urlop pojechał również Arkadiusz Milik , który zabrał swoją partnerkę Agatę Sieramską w podróż do Stanów Zjednoczonych , a konkretnie na Florydę oraz do Nowego Jorku.

Jednak wszystko, co dobre, kiedyś musiało się skończyć. Piłkarz reprezentacji Polski wrócił już do treningów w Juventusie. Podobnie uczyniła również Sieramska, która znana jest kibicom ze swojej działalności w internecie. Kobieta jest influencerką i na co dzień motywuje fanów do aktywności fizycznej. Ma spore grono odbiorców, bowiem jej profil na Instagramie śledzi już 180 tysięcy osób.