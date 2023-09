Ujawnili zarobki Wilfredo Leona i Roberta Lewandowskiego. Ogromna przepaść

Tyle zarabiają rocznie Robert Lewandowski i Wilfredo Leon. Przepaść

Nie jest tajemnicą, że Robert Lewandowski zaliczany jest do grona najlepszych piłkarzy świata. Gwiazdor Barcelony, warto zaznaczyć, nie jest jednak najlepiej zarabiającym zawodnikiem w świecie futbolu. Miano to nosi bowiem Cristiano Ronaldo, który w barwach Al-Nassr zarabia grube miliony. Jak twierdzi portal Capology, kapitan "Biało-Czerwonych" zarabia jednak w Hiszpanii zadowalającą sumkę. Jest to bowiem 20 mln 830 tys. euro rocznie, a więc około 92 mln 481 tys. złotych.