Ujawnili majątek córki Michaela Schumachera. Na sporcie zarabia miliony

Michael Schumacher swego czasu był jednym z najlepszych kierowców Formuły 1 na świecie . Kariera niemieckiego gwiazdora została jednak brutalnie zastopowana w grudniu 2013 roku. Wówczas wybrał się on wraz z rodziną we francuskie Alpy. Podczas jazdy na nartach kierowca wyścigowy miał wypadek, podczas którego doznał ciężkiego obrażenia głowy . Od tamtej pory informacje o stanie jego zdrowia są jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic w świecie show biznesu.

Od prawie 10 lat przy sportowcu czuwają jego najbliżsi - żona Corinna oraz dzieci Mick i Gina-Maria. 24-latek odziedziczył po ojcu miłość do szybkich aut i sam obecnie jest kierowcą Formuły 1 w zespole Haas. Jego siostra natomiast przez długi czas trzymała się z dala od blasku fleszy. Teraz jednak niemieckie media ujawniły co nieco na temat życia zawodowego Giny-Marii Schumacher. Co ciekawe, 26-latka również spełnia się jako sportsmenka, a dzięki swojej wielkiej pasji zarobiła już spore pieniądze.