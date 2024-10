Ujawniła kulisy programu, niewielu o tym wiedziało. Tak wygląda "MasterChef" od kuchni

Olga Michałkiewicz to polska olimpijska i wioślarka, która zawiesiła karierę ze względu na stan swojego zdrowia psychicznego. Postanowiła za to w pełni oddać się swojej pasji, czyli gotowaniu i wystąpiła w programie "MasterChef" w TVN. Choć odpadła w czwartym odcinku, to pokazała, że stać ją na wiele. Przy okazji uchyliła rąbka tajemnicy w kontekście kulisów programu. Nie wszystko wyglądało tak, jak sądzili widzowie.