Zimowe igrzyska olimpijskie A.D. 2026 już za nami. To jednak nie koniec sportowych emocji we Włoszech, szykujących się teraz do ugoszczenia igrzysk paralimpijskich, która odbędą się w dniach 6-15 marca. A ich inauguracja już wzbudza wiele emocji.

Wszystko ze względu na to, że w przeciwieństwie do tego, co oglądaliśmy podczas zakończonej już imprezy czterolecia, sportowcy z Rosji będą mogli liczyć na pełne przywileje, występując pod własną flagą i z hymnem, podobnie jak sportowcy z Białorusi. Ta decyzja wywołała ogromne poruszenie i falę protestów.

Bojkot uroczystej inauguracji imprezy ogłoszono choćby w Ukrainie, Estonii, Litwie oraz Czechach. Do tej listy dołączyła i Polska - najpierw za sprawą Ministerstwa Sportu i Turystyki, a później także Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Jego prezes Łukasz Szeliga zapowiadał na łamach Interii, że ze względu na zaistniałą sytuację "ani zarząd, ani on sam, ani nikt inny z działaczy nie będzie brał udziału" w ceremonii otwarcia igrzysk paralimpijskich.

Polski bojkot w sprawie Rosji. Padł mocny głos z Finlandii

Także Fiński Komitet Paralimpijski zdecydował się ogłosić bojkot, choć nie wszyscy w kraju zgadzają się z jego stanowiskiem. Sojusznikiem Rosji został w tym względzie także Armando Mema - członek mającej narodowo-konserwatywne poglądy fińskiej partii Vapauden Liitto (w tłumaczeniu: Sojusz Wolności). Jego wypowiedź przytacza kremlowska agencja TASS. Polityk w ostrych słowach skrytykował ruch Fińskiego Komitetu Paralimpijskiego, ale i pozostałych organizacji i jednostek rządowych, zapowiadających bojkot.

- Sport powinien jednoczyć narody i ludzi, a nie być narzędziem szerzenia podziałów. Uważam za nieludzkie bojkotowanie otwarcia igrzysk tylko dlatego, że Rosja będzie w nich uczestniczyć - powiedział Armando Mema.

- Sam grałem w rugby przez 13 lat i wierzę, że sport może wiele nauczyć ludzi. Nie powinien być wykorzystywany jako polityczne narzędzie podziałów. Niestety, w Finlandii panują dziś silne nastroje antyrosyjskie, a machina propagandowa nadal odgrywa w tym istotną rolę. Uważam, że decyzja o bojkocie wydarzeń sportowych lub kulturalnych wyłącznie z powodu Rosjan służy jedynie ich zjednoczeniu, powodując, że postrzegają Europejczyków negatywnie - dodał.

Wiemy już jednak, że wszelkie bojkoty okażą się bezskuteczne w kwestii zmiany decyzji Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego. Jego prezes Andrew Parsons ogłosił już, że nic nie może odebrać Rosjanom i Białorusinom prawa występu pod flagą narodową. - Ta decyzja nie może zostać uchylona ani przez zarząd, ani przeze mnie - obwieścił wszem i wobec.

