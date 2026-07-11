Królowa Camilla nigdy nie ukrywała, że jest wielką miłośniczką tenisa. 78-latka co roku zasiada w loży królewskiej podczas Wimbledonu, gdzie z bliska śledzi zmagania największych gwiazd światowych kortów walczących o jedno z najbardziej prestiżowych trofeów w sporcie. Podczas tegorocznej edycji turnieju małżonka króla Karola III miała okazję spotkać się osobiście z legendarnym Novakiem Djokoviciem.

24-krotny mistrz wielkoszlemowy jeszcze przed piątkowym meczem z Jannikiem Sinnerem w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że dla niego Wimbledon to zdecydowanie coś więcej, niż tylko turniej tenisowy. Serb przyznał, że impreza ta od lat kojarzy mu się przede wszystkim z prestiżem, bogatymi tradycjami i niepowtarzalną atmosferą. To właśnie między innymi dlatego spotkanie z królową Camillą na długo zapadnie mu w pamięci. O kulisach tenisista opowiedział w rozmowie z "Expressem" i przy okazji ujawnił, jak członkini brytyjskiej rodziny królewskiej zachowuje się, kiedy w pobliżu nie ma kamer.

"Wolę się tym nie dzielić. To prywatna sprawa. Mieliśmy miłą rozmowę. Byłem zaskoczony jej komentarzem i pytaniem, które mi zadała. Co ciekawe, nie dotyczyło ono tenisa. Była bardzo miła. Naprawdę bardzo miła. (...) To dla mnie ogromny zaszczyt i przywilej móc uścisnąć dłoń królowej Anglii. Obecność rodziny królewskiej jest jednym z elementów, które czynią ten turniej tak wyjątkowym" - oznajmił.

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Novak Djoković nie sięgnie po kolejne trofeum Wielkiego Szlema

Novak Djoković podczas tegorocznej edycji Wimbledonu nie sięgnie po 25. wielkoszlemowe trofeum w karierze. Utytułowany Serb poległ w starciu półfinałowym z obecnym liderem światowego rankingu, Jannikiem Sinnerem. Włoch wygrał 6:4, 6:4, 6:4 i o końcowe trofeum powalczy z Alexander Zverevem, który pokonał Brytyjczyka Arthura Fery'ego 7:6(0), 6:2, 6:4.

W finale singla pań dojdzie do siostrobójczego starcia - o Venus Rosewater Dish w sobotę na korcie centralnym powalczą Karolina Muchova i Linda Noskova. Relacje "na żywo" z obu finałowych meczów singlowych śledzić będzie można na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.

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Królowa Camilla na Wimbledonie Karwai Tang Getty Images

Królowa Camilla pojawiła się na WImbledonie Glyn Kirk AFP

Novak Djoković Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP





Jannik Sinner - Novak Djoković. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport