W lutym 2022 roku wojska rosyjskie na rozkaz Władimira Putina rozpoczęły inwazję zbrojną na terenie Ukrainy. Na reakcję świata, w tym m.in. Unii Europejskiej nie trzeba było długo czekać. Nałożono wówczas sankcję na rosyjskich oligarchów, w tym m.in. Romana Abramowicza, który jeszcze kilka lat temu był cenioną postacią w Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, że w 2003 roku rosyjski biznesmen kupił jeden z czołowych angielskich klubów - Chelsea. Po naniesionych na 57-latka sankcji był on jednak zmuszony sprzedać drużynę z Londynu Toddowi Boehly'emu ze Stanów Zjednoczonych.

Choć Roman Abramowicz w ostatnich latach wielokrotnie zaprzeczał, aby miał jakiekolwiek powiązania z rosyjskim agresorem, media nieustannie oskarżały go o bliskie kontakty z prezydentem Rosji. Co ciekawe, w 2021 roku miliarder spotkał się z sądzie z dziennikarką Catherine Belton, którą posądzono o zniesławienie Abramowicza.

Kobieta w swojej książce "Ludzie Putina" napisała bowiem, że były właściciel Chelsea zdecydował się kupić klub tylko i wyłącznie ze względu na to, że takie polecenie otrzymał od Władimira Putina.

A jednak to prawda. Media ujawniają powiązania Abramowicza z Putinem

W ostatnich miesiącach brytyjskie media postanowiły prześwietlić Romana Abramowicza i przyjrzeć się dokładnie jego powiązaniom z Władimirem Putinem. Co ciekawe, udało im się dotrzeć do dokumentów z Cypru, które wskazują na to, że miliarder od wielu już lat współpracuje z agresorem. Jak donosi BBC, Roman Abramowicz w przeszłości wypłacił 40 mln dolarów na konta dwóch połączonych z Putinem mężczyzn - Aleksandra Plechowa i Siergieja Rołdugina.

Pierwszy z panów to pochodzący z Petersburga biochemik, biznesmen i współpracownik Putina. Drugi natomiast jest dyrektorem artystycznym Domu Muzycznego w Petersburgu i zna się z Putinem od najmłodszych lat. Podobno to właśnie on przedstawił prezydenta Rosji jego przyszłej żonie, Ludmile. Jest także, co ciekawe, ojcem chrzestnym ich najstarszej córki.

Roman Abramowicz swego czasu był właścicielem funduszu powierniczego Sara Trust Settlement, do którego należą dwie spółki - Finoto Holdings oraz Grosora Holdings. Równo dwadzieścia lat temu spółki te nabyły 25 procent udziałów w rosyjskim Video International za łączną kwotę ok. 260 mln dolarów. Jak podają dziennikarze BBC, przed kolejne kilka lat Roman Abramowicz posiadał udziału w firmie, która w pewnym momencie zadeklarowała obrót w wysokości... ponad 2 miliardów dolarów.

W 2010 roku Finoto Holdings sprzedał swoje udziały Med Media Network, spółce nominalnie należącej do... Siergieja Rołdugina. Co ciekawego, jeszcze tego samego dnia Grosora Holdings sprzedała swoje udziały Namiral Trading Ltd, spółce powiązanej później z przyjacielem i współpracownikiem Putina, Aleksandrem Plechowem. Kwota łączna tych transakcji to dokładnie 40 mln dolarów, czyli grubo poniżej realnej wartości udziałów w tamtych latach.

Ta sprawa w oczywisty sposób dostarcza więcej informacji i jeszcze bardziej potwierdza rzekome powiązania między Putinem i Abramowiczem w sposób, który staje się coraz trudniejszy do obalenia ~ przyznał w rozmowie z BBC Tom Keatinge, dyrektor Centrum ds. Przestępczości Finansowej i Studiów nad Bezpieczeństwem w Royal United Services Institute.

Roman Abramowicz / AFP