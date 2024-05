Ujawnia prawdę o życiu rodzinnym Różańskiego. Żona się nie hamowała

Łukasz Różański nie wstaje w nocy do dziecka

Nie tak dawno na świecie pojawiła się pierwsza latorośl Łukasza Różańskiego. To oznacza wiele obowiązków dla całej rodziny - angażować się nie może tylko matka. Ich syn, Stasiu, na szczęście według relacji Kamili Różańskiej jest bardzo grzecznym i bezproblemowym dzieckiem. Zapytana została również o to, jak bokser sprawdza się w roli ojca.

"Łukasz jest cudownym tatą. Bardzo mi pomaga, kiedy tylko jest w domu. W ostatnim czasie miał co najmniej dwa treningi dziennie, więc trochę go to ograniczało. Ale jak tylko wraca, jest tatą na 110 proc. Pomaga, przebiera, kąpie i karmi Stasia. Noce przejęłam ja ze względu na przygotowania i fakt, że jednak mąż musi się wysypiać. Zobaczymy, jak sobie poradzi w nocy z soboty na niedzielę" - przekazała w szczerych słowach.

Kamila Różańska czeka już na powrót Różańskiego do domu

"To na pewno dodatkowa motywacja do tego, żeby jutro szybko skończyć walkę i wrócić do nas! Liczę na to. Zawsze mam taką nadzieję. Dla nas im krócej będzie w ringu, tym lepiej. I dla Łukasza również" - powiedziała. Walka Różańskiego odbędzie się 24 maja. Jego pojedynek z Okoliem to starcie wieczoru, więc zaplanowane jest na późnowieczorne godziny.