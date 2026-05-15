Ugonoh ogłasza ws. kolejnego rywala, hit coraz bliżej. Pogromca Adamka zaciera ręce

Patryk Górski

Mistrz świata amatorów w kick-boxingu z 2009 r. oraz były bokser, Izu Ugonoh, wskazał, z kim chciałby stoczyć swój następny pojedynek w FAME MMA. W kręgu jego zainteresowań znalazł się pogromca Tomasza Adamka, Roberto Soldić. Ewentualna wygrana w starciu z Chorwatem mogłaby zagwarantować polsko-nigeryjskiemu zawodnikowi walkę o pas.

Izu Ugonoh podczas ceremonii ważenia, z podniesioną dłonią, w tle logotypy sponsorów i federacji
Izu Ugonoh

Zaplecze sportowe FAME MMA z roku na rok robi coraz większe wrażenie. Zawodnicy, którzy w przeszłości byli związani z profesjonalnymi federacjami MMA, zwiększają poziom rywalizacji. Najgłośniejszymi nazwiskami w szeregach freak fightowego giganta z przeszłością w KSW czy UFC są m.in. Roberto Soldić, Makhmud Muradov, Izu Ugonoh oraz Marcin Wrzosek.

Ugonoh już się nie kryje. Chce walki z Soldiciem

Wiele wskazuje na to, że już wkrótce FAME MMA może wykorzystać mocny skład osobowy w swoich szeregach i dostarczyć fanom prawdziwą sportową walkę z najwyższego poziomu. W jednym z materiałów po ostatniej gali federacji Izu Ugonoh wypowiedział się na temat swojego kolejnego starcia i rzucił wyzwanie niezwykle trudnemu rywalowi. 39-latek chce walki z pogromcą Tomasza Adamka, Roberto Soldiciem. 

Bardzo bym chciał zawalczyć z Soldiciem. Wiem, że do Soldicia przymierzany był mój rywal, czyli "Don Diego". Wydaje mi się, że przez to, że na chwilę obecną Soldić wygrał w FAME MMA tylko jedną walkę – z Adamkiem, a że Muradov odniósł 5 zwycięstw w organizacji, to ja bym chciał serdecznie przywitać Soldicia i być takim sprawdzianem, żeby zobaczyć, czy on w ogóle się nadaje do tej walki z Muradovem
powiedział Ugonoh.

Były bokser i mistrz świata w amatorskim kick-boxingu z 2009 r. od razu wskazał także, co byłoby stawką ich pojedynku. Wygrany mógłby liczyć na zestawienie w walce o pas kategorii ciężkiej FAME MMA z aktualnym mistrzem Makhmudem Muradovem. Warto odnotować, że Ugonoh już raz z nim przegrał w finale turnieju S-Class Mercedes.

- Ta walka byłaby prawem do walki o pas wagi ciężkiej z Muradovem, bo ja bym się chciał Muradovowi zrewanżować i zawalczyć z nim, mając tylko jedną walkę w ciągu wieczoru. Najpierw chciałbym zawalczyć z Soldiciem, a później z Muradovem - dodał.

Na ten moment FAME MMA nie odniosło się w żaden sposób do słów Ugonoha, a więc należy do nich podejść z odpowiednim dystansem. Każdy z wspomnianych zawodników jest jednak związany kontraktem z federacją. Niewykluczone zatem, że w przyszłości postanowi ona zorganizować głośnego "title shota" pomiędzy Izu a byłym podwójnym mistrzem KSW.

Marian Ziółkowski, Roberto Soldić, Mamed Chalidov, Borys Mańkowski
Marian Ziółkowski, Roberto Soldić, Mamed Chalidov, Borys MańkowskiAdam Jankowski/ReporterEast News
Mateusz "Don Diego" Kubiszyn - Izu Ugonoh, FAME 29
Mateusz "Don Diego" Kubiszyn - Izu Ugonoh, FAME 29Fot. FAME MMAmateriały promocyjne
Tomasz Adamek
Tomasz AdamekTOMASZ GOLLA/AGENCJA SEEast News
