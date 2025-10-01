O Mariannie Schreiber w środowisku sportowym zrobiło się głośno pod koniec 2023 roku, kiedy to 32-latka ogłosiła nawiązanie współpracy z federacją Clout MMA. Kariera we freak fightach nie spodobała się ówczesnemu mężowi celebrytki, politykowi Prawa i Sprawiedliwości Łukaszowi Schreiberowi, który zaledwie kilka miesięcy później w rozmowie z mediami ogłosił, że on i jego ukochana są w separacji i planują się rozwieść. O rozpadzie swojego małżeństwa Marianna miała dowiedzieć się od dziennikarzy, którzy jeszcze tego samego dnia skontaktowali się z nią z prośbą o komentarz.

Marianna i Łukasz nie czekali do oficjalnego zakończenia ich małżeństwa i jeszcze przed otrzymaniem rozwodu odnaleźli szczęście u boku innych partnerów. Kiedy wreszcie sąd ogłosił, że związek pary oficjalnie dobiegł końca, polityk PiS nie czekał długo i wkrótce potem wziął kolejny ślub. Niedługo później Marianna zaręczyła się ze swoim obecnym partnerem, Piotrem Korczarowskim.

"Powiedziałam "tak". Czekamy na ślub, który odbędzie się po Nowym Roku, ale nie chcę nic więcej zdradzać, bo już się nauczyłam, będąc w Internecie, że szczęście lubi ciszę. Będę to ukrywała tak długo, jak tylko mogę" - ogłosiła Marianna w rozmowie z "Plotkiem".

Marianna Schreiber już odlicza dni do ślubu z Piotrem Korczarowskim

Choć deklaruje dyskrecję, jej ostatnie wpisy w sieci nie pozostawiają wątpliwości, że przygotowania do wielkiego dnia nabierają tempa. Po zwycięskiej walce w Pradze na gali Clash MMA 13, Schreiber opublikowała na Instagramie post, w którym podzieliła się swoimi planami treningowymi. Zapowiedziała, że na stałe pozostanie pod opieką trenera Raubo, niezależnie od tego, czy zdecyduje się na kolejne pojedynki w ringu. Jednak to nie sportowy aspekt wpisu wzbudził największe zainteresowanie, a subtelna sugestia dotycząca ślubu. Celebrytka zapozowała bowiem do zdjęcia z dwiema parami butów - sportowymi butami i eleganckimi szpilkami.

"I jedno i drugie wydanie uwielbiam. Zostawiam treningi z Trenerem Raubo na stałe. Bez względu na to, czy będzie walka, czy nie. A szpilki - szpilki mi się jeszcze przydadzą, tylko w białym wydaniu" - napisała. Tym samym wprost zasugerowała, że szykuje się do dnia, w którym włoży suknię ślubną.

