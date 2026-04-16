Uczestnik "Milionerów" zapytany o Legię. Uratował go telefon do przyjaciela

Teleturnieje i inne programy rozrywkowe sprawdzające wiedzę uczestników od dawien dawna cieszą się zainteresowaniem i są oglądane zarówno przez widzów młodych, jak i tych bardziej "doświadczonych życiowo". Najwięcej problemów, co ciekawe, uczestnikom sprawiają pytania o tematyce stricte sportowej. Choć wydają się proste dla osób śledzących różne dyscypliny, dla wielu graczy będącymi sportowymi "laikami" często bywają prawdziwą pułapką. Nie inaczej było i tym razem.

W "Milionerach" padło pytanie o Legię Warszawa. Gracz musiał skorzystać z koła ratunkowego

W najnowszym sezonie "Milionerów" przed szansą na walkę o nagrodę główną stanął pan Mikołaj z Warszawy. Z początku wszystko zapowiadało się dobrze - mężczyzna bez problemu radził sobie z kolejnymi pytaniami i przechodził przez kolejne etapy. Kłopoty pojawiły się dopiero, gdy na ekranie pojawiło się pytanie za 75 tys. złotych dotyczące... piłki nożnej, a konkretnie Legii Warszawa.

"Wszystkie oficjalne kolory klubu Legia Warszawa znajdziemy na fladze..." - brzmiało pytanie. Do wyboru były cztery odpowiedzi:

A) Włoch;

B) Jordanii;

C) Bułgarii

i D) Ghany.

Niestety, gracz nie znał odpowiedzi pytanie dotyczące jednego z czołowych klubów Ekstraklasy, dlatego też zdecydował się sięgnąć po pomoc swojego znajomego, pana Tomasza. Po wybraniu koła ratunkowego "telefon do przyjaciela" Hubert Urbański skontaktował się z mężczyzną, który walczącemu o milion koledze zasugerował wskazanie opcji B) Jordanii. Pan Mikołaj przystał na to rozwiązanie i poprosił prowadzącego o definitywne zaznaczenie tej właśnie odpowiedzi.

"Oficjalna identyfikacja wizualna podaje cztery barwy: biały, czerwony, zielony i czarny. Na flagach Włoch i Bułgarii brakuje czerni. Natomiast Ghana nie ma białego. To jest poprawna odpowiedź. Dobry wybór" - przekazał Hubert Urbański, a pan Mikołaj mógł kontynuować walkę o milion. Niestety, po nieprawidłowej odpowiedzi na pytanie za 125 tys. złotych o to, z jakim zespołem kojarzy się określenie "dżentelmeni metalu", pożegnał się z programem. Warszawianin opuścił studio z czekiem na gwarantowane 50 tysięcy złotych.

Legia Warszawa Beata Zawadzka East News

Kibice Legii Warszawa Beata Zawadzka East News

Milionerzy ADAM JANKOWSKI/REPORTER Reporter

