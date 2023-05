Uczestnik "Milionerów" poległ na tym pytaniu. Sprawdź, czy znasz odpowiedź

"Milionerzy". Poległ na pytaniu o dyscyplinę olimpijską

W czwartkowym odcinku “Milionerów" o główną nagrodę walczył pochodzący z podwarszawskiej miejscowości logistyk Rafał Pszczółkowski. Mężczyzna bez problemu przebrnął przez pierwsze etapy gry, problemy pojawiły się jednak w pytaniu za 2 tys. złotych. Wówczas uczestnik zapytany został o to, które miasto uratował przed Krzyżakami legendarny piekarczyk. Pan Rafał nie ukrywał, że żadna z odpowiedzi przedstawionych na ekranie nic mu nie mówiła. Postanowił więc wykorzystać dwa koła ratunkowe - "telefon do przyjaciela" i "pytanie do publiczności". W końcu mężczyzna udzielił poprawnej odpowiedzi i awansował do kolejnej rundy.